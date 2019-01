Vært ved årets Reality Awards, Camilla Framnes fra De unge mødre, var for nylig i et trafikuheld.

Den unge mor måtte derfor gennemføre showet på smertestillende piller, da hun stadig kan mærke smerter i nakken.

»Jeg har det fint alt taget i betragtning. Jeg er stadig øm i nakken og får muskelafslappende og smertestillende for det,« fortalte hun på den røde løber.

»Jeg kan godt drikke - og må også godt køre bil. Det er ikke sådan nogle doser. Alt er under kontrol,« forsikrede hun.

Camilla Framnes med sin medvært Phillip May fra Paradise Hotel. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Camilla Framnes med sin medvært Phillip May fra Paradise Hotel. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hun glædede sig til at være vært ved det, hun kalder for 'årets fest'. Og i dag er hun kun lykkelig for, at der ikke kom nogen til skade ved trafikulykken.

»Det, der påvirker mig mest, er, hvad der kunne være sket.«

»Første gang jeg kom ud og køre bil igen, gav det et sug i maven. Det der skrald, jeg bare hører. Så jeg priser mig lykkelig for, at jeg hverken havde børn med, og at der olle skete noget med ham, jeg kørte ind i. Det kan ikke undgå at påvirke lidt,« fortalte hun.

Se hele interviewet med Camilla Framnes i videoen øverst.