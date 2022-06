Lyt til artiklen

Bølgerne går højt i USA for tiden, efter landets Højesteret fredag fjernede den føderale ret til abort.

Siden har et ramaskrig lydt, og demonstranter har været på gaden i flere dele af landet.

Således også lørdag i Los Angeles, hvor skuespilleren Jodie Sweetin var en af de mange, som demonstrerede mod beslutningen.

Hun er især kendt for sin rolle i komedieserien 'Hænderne Fulde', der også havde navne som Bob Saget og tvillingerne Mary-Kate og Ashley Olsen på rollelisten.

Hun og de øvrige demonstranter havde fået bevæget sig ud på en afkørsel til motorvejen, hvor de blev mødt af Los Angeles Politi.

Et møde, som blev ganske voldsomt for Jodie Sweetin. I videoen kan det ses, hvordan hun, udstyret med megafon, bliver skubbet hårdt ned i asfalten af politiet.

Hun er dog hurtigt på benene igen og deltager i demonstranternes kampråb, der lyder 'ingen retfærdighed, ingen fred'.

Fotografen, der optog hændelsen, Mike Ade, skriver ellers på Twitter, at Jodie Sweetin forsøgte at lede de ikke aggressive demonstranter væk fra motorvejen.

I en anden video han har delt, ses det, hvordan politiet har trukket deres stave og bruger dem til at skubbe og slå demonstranterne tilbage.

Los Angeles Politi er bekendt med videoerne og siger til People, at de vil evaluere den kraft, betjentene bruger.

Heri lyder det dog også, at politiet forsøgte at stoppe demonstranterne i at overtage motorvej 101.

I samme artikel fortæller Jodie Sweetin, at hun har det godt efter sit møde med asfalten.

»Jeg er ekstremt stolt af de hundredvis af mennesker, der dukkede op i går for at udøve deres grundlovssikrede rettigheder til fredeligt at protestere mod de gigantiske uretfærdigheder, der er blevet udøvet af vores højesteret.«

Baggrunden for den amerikanske højesteretsafgørelse er, at delstaten Mississippi har indført en abortlov, der begrænser retten til abort.

Siden har en række delstater også vedtaget love, der begrænser retten til abort, og de forventes, efter Højesterets afgørelse, at træde i kraft snarest.