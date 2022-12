Lyt til artiklen

Den søde juletid nærmer sig med hastige skridt.

Julemiddagen skal på plads, de sidst gaver skal købes, og så skal man som sædvanlig også tage stilling til, hvor julen bliver holdt.

B.T. har i den anledning talt med en række kendte danskere om, hvordan de fejrer jul i år, og om krisetiden har indflydelse på årets fejring.

Tv-vært Cecilie Hother

Havde Cecilie Hother selv kunnet bestemme, så skulle hun og hendes familie have fejret den kommende jul i det sydfranske. Men sådan blev det ikke – familien bliver i Danmark i år.

»Vi har aldrig rigtig holdt jul hjemme før, så det er faktisk det, der bliver det mest anderledes i år,« siger hun, da B.T. mødte hende til premieren på 'Avatar'.

Men energikrisen har også bebudet forandringer i forhold til tidligere års juletid.

»Vi har sparet på julelys og andet,« forklarer vejrværten.

'Vild med dans'-dommer Jens Werner

Også Jens Werner har måttet spare denne jul.

»Det har vi faktisk gjort, alle de steder hvor det ikke er absolut nødvendigt, så slukker vi lidt lys, skruer lidt ned for varmen og så videre,« siger 'Vild med dans'-dommeren.

»Og så vil jeg sige, at der af naturlige årsager er der nogen mennesker, vi i år ikke skal give gaver, desværre, fordi de er faldet bort, og det var nogen, som ellers var på nogle store gaver fra os.«

Influencer og tv-tilrettelægger Nikita Klæstrup

»Når man kun er to mennesker, er det svært at skære ned. Der er allerede skåret godt ned, så jeg tror, vi stadig har råd til Toffifee og alt det. Så det skal nok gå,« lyder det fra Nikita Klæstrup.

»Jeg skal holde jul med min bedste veninde hjemme hos mig, og på et eller andet tidspunkt i løbet af natten, når min kæreste er færdig med at holde jul med sin familie, så er planen, at han skal komme hjem til mig, som en form for sexet ‘ghost of christmas future’-ish.«

Kendiskok Umut Sakarya

Ejeren af Guldkroen, Umut Sakarya, skal i år holde jul med sin svigerfamilie, og her bliver der ikke sparet på noget. For selvom han har tabt sig, skal julemaden stadig indeholde fløde og smør.

»Fedtfattig jul tænker jeg ikke er en valgmulighed. Men vi har nogle vegetarer med om bord i år, som vi skal lave noget vegetarmad til,« siger han.

»Så jeg tænker, når man alligevel skal have noget mad, så må det godt være ordentligt. Så må der godt være fløde og smør.«

Tv-vært Sarah Grünewald

'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald skal for første gang ikke holde jul hjemme – hun fejrer højtiden med ekssvigerfamilien og erkender, at hun ikke ved, hvordan de håndterer en jul i en krisetid.

Alligevel er der dog blevet indført nogle tiltag.

»Vi køber én julegave og har også uddelt nisser, så de voksne ikke får en overflod af gaver,« siger tv-værten og fortsætter:

»Det har vi egentlig gjort i lang tid, og det er ikke kun for at spare på alt muligt, det er også for vores klimas skyld.«