120 år.

Så lang en straf blev den 60-årige selverklærede selvhjælpsguru og tidligere sektleder Keith Raniere tirsdag idømt for at stå bag en bizar kult, hvor han seksuelt misbrugte og tortuerede kvinder.

Keith Raniere blev anholdt for to år siden. Et år senere blev han kendt skyldig i blandt andet at brændemærke, sulte og mishandle kvinder, men det er først nu, han har fået sin straf. En straf, der altså betyder, at han kan se frem til at tilbringe resten af sit liv bag tremmer.

New York Times var et af de første medier til at bringe nyheden om de 120 års fængsel. Det amerikanske medie har løbende fulgt den makabre sag, hvor der de seneste to år er dukket den ene brutale fortælling om seksuelle overgreb frem efter den anden.

På billedet ses to af af Rainieres tidligere sexslaver foran retten i New York, hvor Rainiere tirsdag blev idømt 120 års fængsel. Foto: KENA BETANCUR

For eksempel skal et af Keith Ranieres ofre have beskrevet, hvordan den spirituelle sektleder begyndte at mishandle hende, da hun var blot 15 år gammel. Mishandlingen varede i 12 år.

Et andet offer har fortalt, at hun følte, at Raniere behandlede hende som et 'menneskeligt eksperiment'.

Raniere var ikke bare lederen af kulten med navnet 'NXIVM'. Han var også den eneste mand, der var tilknyttet den.

Et af han faste ritauler var at brændemærke kvinder med sine initialer, hvilket betyder, at hans ofre nu skal leve resten af deres liv med det frygtelige minde svitset ind i deres krop.

Denne tatovering skulle kvinderne i sexkulten NXIVM have. Foto: US Department of Justice

15 af hans tidligere ofre var til stede i retten, da han tirsdag modtog sin strafudmåling for at være skyldig i alt fra seksuelle overgreb, menneskesmugling, hvidvask og besiddelse af børneporno.

Et af ofrene er den 29 år gamle India Oxenberg, som er datter af 'Dynasty'-skuespilleren Catherine Oxenberg.

Hun fortalte i retten, at Raniere isolerede hende fra sin familie, tvang hende til at være nøgen størstedelen af tiden samt sultede hende så meget, at hun til sidst blev så tynd, at hendes menstruation udeblev.

»Du er en overgrebsmand, og du voldtog mig,« sagde hun til Raniere i retten.

India Oxenberg fotograferet foran retten tirsdag. Foto: BRENDAN MCDERMID

Keith Raniere grundlagde 'NXIVM' i 1998. Han benyttede sig af en række hel- og halvkendte kvinder fra den amerikanske underholdningsindustri til at rekruttere sine ofre.

I 2018 blev den tidligere 'Smallville'-stjerne Allison Mack for eksempel anholdt i den gruopvækkende sag.

Hun erkendte sig efterfølgende skyldig i sigtelsen, der lød, at hun havde manipuleret unge kvinder til at melde sig ind i kulten, og hun indrømmede, at hun havde haft ansvaret for et program, der var specielt rettet mod skuespillerkolleger.

Den første, der blev dømt i sagen, var milliardærarvingen Clare Bronfman på 41 år. Hun blev 30. september idømt 6,5 års fængsel og en bøde på 100.000 dollars for at rekruttere unge kvinder til et liv som sexslaver.

Alison Mack erkendte sig sidste år skyldig i at have rekrutteret kvinder til at være Kieht Ranieres sex-slaver. Foto: JUSTIN LANE

Rekrutteringen af kvinderne skal blandt andet have bestået i, at kvinderne skulle tage kompromitterende billeder af dem selv.

Disse billeder skulle ifølge anklagerne bruges mod dem som trussel om offentliggørelse, hvis kvinderne ønskede at forlade gruppen.

'Smallville'-stjernen Allison Mack står til at få mellem 15 år til livstid for sin rolle i kulten. Hun har – i modsætning til Raniere – været løsladt med fodlænke, indtil stadudmålingen finder sted. En strafudmåling, der er blevet forsinket på grund af corona-epidemien.

Keith Raniere har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i alle anklager. Han har gentagne gange søgt om at få genoptaget sagen på ny, men har ikke fået medhold. Og nu kan han altså se frem til at bruge resten af sit liv i fængslet.