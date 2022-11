Lyt til artiklen

'Har du udfordringer med at håndtere din vrede? Og hvad gør du i så fald for at afhjælpe?'

Det spørgsmål fik komikeren og tv-værten Lasse Rimmer søndag på sin Instagram, hvor han i en række stories gav sine følgere lov til at komme med alverdens spørgsmål, som han besvarede, mens han gik en tur.

Og her kom der et meget ærligt svar.

»Det her er lidt svært, for jeg har tænkt meget over, om det var en fejl at delagtiggøre verden i, at det (vreden, red.) var noget, jeg arbejdede med. Men så lad mig tilføje det her. En psykolog tog mig igennem en tjekliste for at finde ud af, hvad fanden der var galt i den periode, hvor jeg var irritabel og vred,« forklarer komikeren.

Perioden, som Lasse Rimmer snakker om, var tilbage i maj, hvor han og ekskonen Line Hoffmeyer gik fra hinanden. I den forbindelse fortalte hun, at komikeren havde problemer med vredeshåndtering.

»Det var sådan en ja/nej-tjekliste, og i ni ud af de ti føltes det, som om at du (psykologen, red.) havde gået bag mig i to år. Hvordan kan du vide de her ting om mig? Og det førte til, at han sagde, at jeg havde haft en udiagnosticeret mild depression.«

Komikeren, som mange vil kende fra TV 2-programmet 'Stormester', har dog taget skeen i den anden hånd og ændret på flere af sine livsstilsvaner.

»Jeg har lavet mit arbejdsliv om, og jeg er begyndt at gå lange ture, jeg spiser sundere. Det er nogle af de grundlæggende ting, man kan gøre for at undgå antidepressiv, altså medicin. Det har gjort mig glad og derfor mindre vred.«