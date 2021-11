Det er ikke kun herhjemme, at corona stadig gør livet træls for mange.

Også i London bliver folk stadig smittet i stor stil.

En af dem, der har fået sygdommen helt tæt på, er den britiske filmstjerne Keira Knightley, der bor i den engelske hovedstad.

I et nyt interview, hvor det var meningen, at hun skulle snakke om sin kommende film, 'Silent Night', afslører hun nemlig, at hun netop nu har corona.



Det skriver Entertainment Tonight.

Skuespillerinden Keira Knightley ligger syg med corona. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Skuespillerinden Keira Knightley ligger syg med corona. Foto: HENRY NICHOLLS

»Jeg har det forfærdeligt,« siger hun interviewet, der bliver foretaget over en videoforbindelse.

Den 36-årige skuespillerinde fortæller videre, at hun er isoleret sammen med sin familie, som alle også har fået konstateret corona.

Hendes 38-årige mand, James Righton, er dog ikke lige så hårdt ramt som hende og har endnu ikke udvist nogen sygdomssymptomer trods den positive test.

»Han er overbevist om, at det er fordi, han vinterbader i iskoldt vand, hvilket jeg ikke gør,« siger Keira Knightley i interviewet og griner.

Også Keira Knightleys to børn, Edie på seks år og Delilah på to år, er syge med corona, men ifølge skuespillerinden er de så småt i bedring.

Det er yderst sjældent, at 'Pirates of The Caribbean'-stjernen udtaler sig om sine børn.

Skuespillerinden er nemlig kendt for at holde sit privatliv privat og har kun snakket med journalister om børnene et fåtal af gange.

En af gangene var i 2019, da hendes datter Edie var tre år gammel.



»Toårsalderen gik fint. Hun var en engel, hvilket fik mig til at tænke, at jeg var den bedste mor i verden, men så blev hun tre år …« sagde hun dengang grinende i talkshowet 'Live with Kelly and Ryan'.