»Jeg er uskyldig og har intet at frygte.«

Sådan lyder meldingen fra den franske skuespiller Gérard Depardieu, der er blevet sigtet for voldtægt og seksuelt overgreb, skriver det franske medie la Repubblica.

Sigtelsen lyder på, at han i 2018 voldtog og begik overgreb mod en ung skuespillerinde, der på det tidspunkt var 22 år. Det skete, mens de øvede scener til et teaterstykke i 69-årige Gérard Depardieu hjem i Paris 7. august og 13. august 2018.

Den forurettede kvinde havde igennem længere tid fået undervisning af ham. Flere franske medier skriver også, at Gérard Depardieu var en ven af kvindens familie.

Han mener, at sigtelsen er grundløs. Under et interview med la Repubblica stiller han det for ham retoriske spørgsmål: »Skulle jeg være voldtægtsforbryder?«

Han mener, at sandheden vil komme frem under retssagen, og han er ikke i tvivl om, at dommeren vil tro ham.

Beskyldningerne kom i første omgang frem i august 2018, men sagen blev henlagt i 2019 på grund af mangel på beviser.

Gérard Depardieu er en af Frankrigs mest kendte skuespillere, også internationalt. Han har medvirket i mere end 180 film.

I 2013 valgte han at flytte fra sit hjemland i protest mod den daværende franske regering, som havde planer om at indføre en ny skat for de mest velhavende.

Han flyttede til Rusland, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, inviterede ham på middag og tilbød den franske skuespiller russisk statsborgerskab. Det sagde Gérard Depardieu 'ja tak' til.