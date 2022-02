»Måske den mest private førstedame nogensinde,« blev Melania Trump kaldt, mens hendes mand regerede USA med anderledes store armbevægelser.

Men selvom Donald Trump for længst har overdraget nøglerne til Det Hvide Hus til Joe Biden, og Melania Trump således kan puste ud efter fire år i spotlyset, synes hun ikke at være blevet gladere for opmærksomheden.

Tværtimod. I øjeblikket residerer hun og familien på deres resort Mar-a-lago i Florida, hvor hun angiveligt ikke engang taler med de ansatte. Og mens Donald Trump både er blevet fotograferet, mens han spillede golf og agerede DJ til en fest på stedet, er nogle af de eneste billeder af Melania Trump taget gennem de store vinduer til lejlighedens spisestue.

Derfor er hun nok ikke ligefrem tilfreds med, at begge hendes seneste sjældne offentlige optrædener er endt ud i regulære skandaler.

Trump-familien residerer i øjeblikket på deres feriested Mar-a-Lago i Florida.

For nylig kastede den 51-årige tidligere model sig over de populære såkaldte NFTer, som bedst kan beskrives som unikke digitale kunstværker, og fik fremstillet to værker af kunstneren Marc-Antoine Coulon:

'Melania's Vision', som forestillede Melania Trumps karakteristisk sammenknebne øjne, samt 'The Head of State Collection', der forestillede førstedamen iført den hvide hat, som hun bar under den franske præsident Emmanuel Macrons besøg i det hvide hus i 2018.

Øjnene blev i december solgt for 1.000 kroner, mens hatten røg på auktion og ifølge en pressemeddelelse skaffede 1,6 millioner kroner til velgørenhed.

Men da beløbet blev betalt i kryptovaluta, har kryptoeksperter kunnet spore køberens transaktion tilbage til den internetadresse, der oprettede NFTen i første omgang. Der spekuleres derfor i, at det er Melania Trump selv, der har købt sin hvide hat.

Selv afviser hun anklagerne. Via sit presseteam forklarer hun, at transaktionen er lavet på vegne af en tredjepart.

Men det er ikke den eneste mediehistorie, som den pressesky tidligere førstedame er blevet hvirvlet ind i.

Et velgørenhedsarrangement arrangeret af Melania Trump er nemlig i øjeblikket under efterforskning, efter at det har vist sig, at den organisation, som skulle modtage pengene, måske slet ikke eksisterer.

For henholdsvis 20.000 og 328.000 kroner kunne man købe billetter til arrangementet, hvor pengene ville gå til 'Fostering the Future', der giver legater til børnehjemsbørn.

For at modtage en sådan donation skal man dog registreres. Og det er 'Fostering the Future' ikke.

Igen afviser Melania Trump anklagerne, og det er endnu ikke til at sige, om hun har gjort noget galt i nogen af de to sager. Sikkert er det dog, at den notorisk private tidligere førstedame ikke bryder sig om den negative opmærksomhed.

Donald Trump og Melania Trump i 2021.

Under sin præsidentperiode blev Donald Trump kendt for mange ting. Utroligt mange ting. Én af dem var at besætte nogle af de vigtigste stillinger i Det Hvide Hus med familiemedlemmer.

Men ikke Melania Trump. Gemt bag skærmende store solbriller indtog hun rollen som den tavse mannequin og blev hurtigt omdrejningspunktet for hashtagget #FreeMelania, der på både humoristisk og dyster vis antydede, at Melania Trump blev holdt fanget i sit ægteskab.

Faktisk holdt Melania Trump sig så meget i baggrunden, at der i lang tid blev spekuleret i, om den tavse kvinde, som Donald Trump havde med sig rundt, var en skuespiller.

Derfor er det heller ikke overraskende, at den introverte slovenske model er den første førstedame siden 1978, der ikke har udgivet en selvbiografi om sin tid i Det Hvide Hus. Ifølge Page Six' oplysninger går hun dog med overvejelserne.

Donald Trump og Melania Trump i 2020.

»Og det ville være hendes penge – en mulighed for at tjene sine egne penge,« lyder det fra en anonym kilde.

Hvad selvbiografien vil afsløre, ved vi af gode grunde ikke, da Melania Trump ikke engang har luftet en brøkdel af sine tanker eller mærkesager for offentligheden. Skal man tro Donald Trumps kampagneleder, Corey Lewandowski, er hun dog alt andet end en tavs mannequin uden noget på hjerte.

Ifølge kampagnelederen har Donald Trump både spurgt efter – og i 90-95 procent af tilfældene lyttet til – hendes holdninger forud for hans mange politiske beslutninger.

'Hun har fantastiske politiske instinkter. Hun er exceptionelt klog, og folk misforstår hende, fordi hun er så stille,' lød det i 2020 i bogen 'The Art of Her Deal'.