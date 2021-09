Det er ikke alle ideer, der er lige gode. Men når alle investorerne i ‘Løvens Hule’ ligefrem kæmper om at investere, så ved man, at man har fat i noget godt.

Det skete for stifterne af virksomheden EYDA. Og ‘løverne’ så rigtigt. For millionerne ruller ind.

EYDA sælger sportstøj til kvinder og blev stiftet af de to klassekammerater fra folkeskolen, Mette Lyngholm og Casper Keld Jeppesen.

Da de to stiftere var med i ‘Løvens Hule’ i 2020, havde de egentlig bare håbet på, at en af løverne ville hjælpe med en investering på 200.000 kroner og lidt hjælp til at udvikle virksomheden.

Mette Lyngholm og Casper Keld Jeppesen (midt) har kendt hinanden siden folkeskolen. Vis mere Mette Lyngholm og Casper Keld Jeppesen (midt) har kendt hinanden siden folkeskolen.

Men de fem løver var så vilde med det smarte sportstøj, at de alle bød, og det endte med, at Jesper Buch og Mia Wagner sammen købte 20 procent af virksomheden for 600.000 kroner.

Og den handel er de sikkert pænt tilfredse med. For EYDA har haft et fantastisk år.

Trods udfordringer med corona, har EYDA i det netop afsluttede regnskabsår præsenteret et resultat efter skat på 7,2 millioner kroner, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Og det er noget af en stigning fra sidste år, hvor overskuddet ‘kun’ lød på omkring 300.000 kroner.

Casper Keld Jeppesen og Mette Lyngholm tjener millioner på deres gode idé. Foto: DR Vis mere Casper Keld Jeppesen og Mette Lyngholm tjener millioner på deres gode idé. Foto: DR

Også omsætningen er tordnet i vejret. Hvor EYDA sidste år solgte for 3,5 millioner kroner, blev det til en omsætning på hele 25 millioner kroner i det nye regnskab.

Stifter Mette Lyngholm har da også svært ved at få armene ned:

»Vi er selvfølgelig rigtig glade for resultatet, men et lige så vigtigt succesparameter er, at vi kan se, at kunderne kommer tilbage og køber mere end et par tights,« siger hun i pressemeddelelsen.

Også Mia Wagner er godt tilfreds med sin investering:

»Det er et utroligt flot resultat af hele EYDA-holdet, og jeg er dybt imponeret af det dygtige founderteam. Med deres forskellige kompetencer er de noget nær det komplette founderteam, der supplerer hinanden rigtig godt, og det er nøglen til den position på markedet, de har formået at indtage,« siger Mia Wagner, der er investor og medstifter af Nordic Female Founders, i pressemeddelelsen.

EYDA er blandt andet kendt for at lave tøj, der passer til forskellige kvindekroppe. Noget, som man nu også har fået øjnene op for i Sverige.

»Vi ser lige så stille, at der sker noget i Sverige, og det gør os utroligt glade, at folk tager brandet til sig. Det er en vigtig del af EYDA-strategien, at brandet udelukkende sælges i vores eget univers på vores webshop, og det er også tilfældet i Sverige og Norge,« siger Mette Lyngholm, der stiftede virksomheden i 2018.