»Jeg er 75, og jeg kan ikke klare mere end fire gange om ugen.«

Og nu spørger du måske: Fire gange hvad om ugen? Svaret er sex. ABBA-sangeren Björn Ulvaeus kan kun klare at dyrke lagengymnastik fire gange ugentligt.

Det fortæller han i et Q&A-interview med The Guardian, hvor journalist Rosanna Greenstreet har stillet ham spørgsmål i øst og vest.

Alle spørgsmål, der giver et indblik i ABBA-medlemmets lange liv. Foruden spørgsmålet om, hvor ofte han dyrker sex, svarer han også på, hvad hans største frygt er:

Her ABBA-medlemmerne. Fra venstre: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog og Björn Ulvaeus. De to sidstnævnte var gift i ni år. Foto: OLLE LINDEBORG Vis mere Her ABBA-medlemmerne. Fra venstre: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog og Björn Ulvaeus. De to sidstnævnte var gift i ni år. Foto: OLLE LINDEBORG

»At dele af verden bliver ubeboelig på grund af klimaforandringer, hvilket resulterer i omfattende migrationer og uundgåelig vold og krig.«

I den mere positive ende fortæller han, at han for tiden er lykkelig - i hvert fald når han for en stund glemmer alt om corona-pandemi - og at hans yndlingsord er 'kærlighed'.

Og kærlighed har han megen af til sin hustru gennem 37 år, Lena Kallersjö. Hun bliver da også nævnt et par gange i interviewet.

Blandt andet omtaler han Lena Kallersjö, da han skal besvare spørgsmålet: Hvad er din mest utiltalende vane?

»Hvis du spørger min kone, er det formentlig min vane med at vade rundt i en badekåbe hele dagen, mens vi har været i corona-isolation.«

Badekåbe eller ej kan man mistænke Björn Ulvaeus for selv at synes, at han altid ligger lidt på den lade side udseendemæssigt.

Adspurgt, hvad han bryder sig mindst om ved sin fremtræden, lyder det meget lidt opløftende - men meget ærlige - svar:

»Når jeg ser mig selv i spejlet, er det mere et spørgsmål om, hvad der er at kunne lide? Jeg bærer det stoisk.«