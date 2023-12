Hun er 78. Og har haft sin ration af sorger, bekymringer og tragedier. Men den største er én, som hun aldrig kommer sig over.

»Jeg ønsker det ikke for nogen anden mor,« siger hun. Priscilla Presley. Om at miste sin eneste datter Lisa Marie. Kun 54 år blev hun.

I disse dage kan man i de danske biografer se filmen 'Priscilla', som tegner et billede af hendes ægteskab med et af de største idoler, der nogensinde har levet.

Et billede med langt mere flossede kanter, end omverdenen troede. Om Elvis' grooming af sin purunge kæreste. Om hans voldsomme temperament og kontrol over hende. Om at fodre hende med sovemedicin, som gjorde hende afhængig.

Alligevel kalder hun ham stadig for 'mit livs kærlighed' og var knust, da han døde i 1977. Hendes første store tragedie.

At datteren Lise Marie også udgjorde en kilde til mange af hendes bekymringer, er der ingen tvivl om.

For hvor Priscilla efter skilsmissen hurtigt gled under radaren, fulgte mediernes og omverdenens nysgerrige og nådesløse lys hvert et skridt, som Elvis' datter tog. Og de var ikke alle lige elegante.

Dem runder vi lige først.

Lisa Marie kom til verden i 1968 og altså kun ni år gammel, da hun mistede sin far.

Skilsmissepapirerne blev indgivet blot fire år efter, at Lisa Marie kom til verden. Hun var dog sin fars øjesten og blev forkælet ud over alle grænser. Foto: Perry Aycock/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Skilsmissepapirerne blev indgivet blot fire år efter, at Lisa Marie kom til verden. Hun var dog sin fars øjesten og blev forkælet ud over alle grænser. Foto: Perry Aycock/AP/Ritzau Scanpix

Inden da, havde hun oplevet helt bogstaveligt at blive svøbt i ekstravagance, når hendes berømte far forærede hende minkpelse og diamantringe. Sendte hende med privatfly til Idaho, så hun kunne se sne.

Hans alt for tidlige død – som hun overværede – efterlod et tomrum i hende.

Enspænder og mærkeligt barn

»Jeg var længe meget selvdestruktiv. Passede aldrig rigtig ind i skolen, havde ingen retning i livet,« beskrev Lisa Marie i et interview med Los Angeles Times tilbage i 2003.

Hvor hun kaldte sig selv ‘en enspænder og et mærkeligt barn’.

Fra sidelinjen så hendes mor Priscilla med i takt med, at Lisa Marie fortsatte af sin retningsløse sti. Så hende blive gift for første gang som 20-årig.

To børn – datteren Riley og sønnen Benjamin – kom der ud af ægteskabet med musikeren Danny Keough, som Lisa Marie var sammen med i under seks år.

Blot fire dage efter sin skilsmisse giftede hun sig igen. Denne gang med selveste Michael Jackson. Et turbulent ægteskab, der holdt to år.

Med ægteskabet med Michael Jackson kom Lisa Marie Presley i den grad i mediernes søgelys. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Med ægteskabet med Michael Jackson kom Lisa Marie Presley i den grad i mediernes søgelys. Foto: Ritzau Scanpix

Efter et par år som kærester blev Lisa Marie så i sommeren 2002 gift med Hollywoodstjernen Nicolas Cage. Tre og en halv måned holdt det.

Endelig indgik hun i 2006 sit fjerde og sidste ægteskab med musikproducer Mick Lockwood. Sammen fik de tvillingerne Vivienne og Finley, og det lykkedes parret at være gift i ti år, før hun søgte skilsmisse. Og anklagede ham for at have upassende billeder af børn på sin computer.

Selvom mor og datter på det tidspunkt i nogle år havde været på knap så god fod, fandt de sammen dér, hvor tvillingerne fik midlertidigt ophold hos deres mormor, mens forældrene udkæmpede slagsmål om forældremyndighed.

Pillemisbrug

Men et tilsyneladende kaotisk kærlighedsliv var ikke det eneste, Priscillas datter sloges med.

Som begge sine forældre kæmpede Lisa Marie nemlig også med et pillemisbrug, som især eskalerede i forbindelse med tvillingernes fødsel, hvor hun blev afhængig af opioider.

En afhængighed hun angiveligt aldrig kom ud af.

Næste tragedie indtraf i 2020, hvor Lisa Maries søn Benjamin begik selvmord. 27 år gammel.

»Jeg har skullet håndtere død, sorg og tab, siden jeg var ni. Jeg har haft mere end min del af det i mit liv, og alligevel er jeg her endnu. Men at miste min smukke, smukke søn?« skrev en knust Lisa Marie Presley i et essay i 2021 om den ubærlige sorg over at miste sit barn.

En sorg som også ramte hendes egen mor, Benjamins mormor Priscilla, som måtte lægge sin til side og svøbe datteren ind i omsorg.

»At miste Ben var det hårdeste for hende. Han var hendes livs kærlighed, hun elskede den dreng og ville gøre alt for ham,« som Priscilla Presley for nylig fortalte i et interview på Piers Morgans talkshow, hvor hun også røbede datterens mørke tanker.

'Mor, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at være her længere' sagde hun angiveligt. Blot to måneder før hun døde.

Mor og datter fotograferet sammen i 2006. Det er Lisa Marie Presley til venstre. Foto: Tim Sloan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mor og datter fotograferet sammen i 2006. Det er Lisa Marie Presley til venstre. Foto: Tim Sloan/AFP/Ritzau Scanpix

I en række interviews op til premieren på 'Priscilla', har Priscilla Presley fortalt, hvordan hun og Lisa Marie 10. januar i år skulle til den årlige Golden Globe uddeling, hvor Baz Luhrmanns 'Elvis' var nomineret til prisen som årets bedste drama, mens hans hovedrolleskuespiller Austin Butler også var nomineret for sin præstation.

»Hun virkede ikke frisk den aften, og jeg var bekymret. For hun så virkelig ikke o.k. ud. Hun så meget skrøbelig ud,« beskrev Priscilla Presley til Hollywood Reporter og fortsatte:

»Efter showet grinede og pjattede vi og var begejstrede over sejren ('Elvis' vandt tre priser, herunder for bedste skuespiller, red.) og Lisa Marie foreslog en drink på vejen hjem, men vi havde knap sat os, før hun sagde, at hun havde frygtelige mavesmerter, og vi blev enige om at tage hjem.«

Kom for sent

»Jeg gav hende et farvelknus. Og det knus var det sidste, jeg gav hende. Det er chokerende, at hun ikke er her mere.«

Kun to dage senere fik Lisa Marie Presley hjertestop i sit hjem, men blev genoplivet på vej til hospitalet.

Hendes tidligere mand ringede til Priscilla, som straks satte kurs mod hospitalet. Men for sent.

»Hun var allerede død,« sagde Priscilla Presley til Hollywood Reporter.

»Det er ubærligt. Først mistede jeg min mor, jeg mistede sit barnebarn og så mistede jeg min egen datter.«

Ifølge retsmedicineren døde Lisa Marie Presley af tarmobstruktion. Rapporten viste yderligere, at hendes blod indeholdt såvel oxycodon som anden medicin, men at disse ikke havde bidraget til hendes død.

»Jeg ønsker det ikke for nogen anden mor,« sagde Priscilla Presley om den sorg og smerte, som hun stadig bærer på. Og som aldrig slipper hende.

Læs også: