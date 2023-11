Holger Rune har allerede skrevet historie.

For som den første dansker på herresiden har tennisstjernen formået at kvalificere sig til årets sæsonfinale i Torino, som finder sted den kommende uge.

Her mødes de otte spillere, der har hentet flest ranglistepoint i løbet af 2023. Men Holger Rune kunne faktisk, hvis han ville, også have stillet op i endnu en sæsonfinale.

For de otte bedste spillere, der enten er 21 år eller derunder, skal nemlig mødes sidst i november ved Next Gen ATP Finals i Jeddah, Saudi-Arabien.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

En turnering, som forgylder de spillere, der deltager.

Men netop fordi 20-årige Holger Rune allerede er kvalificeret til sæsonfinalen i Norditalien, så kommer han ikke til at stille op ved Next Gen-turneringen.

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

»Når man er kvalificeret til sæsonfinalen, så spiller man ikke også Next Gen. Så spillere som Carlos Alcaraz og Holger kommer ikke til at spille det i år, ligesom de heller ikke gjorde sidste år. De er begge langt fremme i udviklingen og derfor spillede de det da også allerede, da de var 18 år,« forklarer hun og fortsætter:

»Det giver ikke rigtig mening at spille blandt de bedste otte spillere under 21 år, når man spiller blandt de bedste otte i verden.«

Med afbuddet siger Holger Rune i øvrigt nej til over en million kroner i præmiepenge – for blot at stille op i turneringen.

Og havde danskeren gjort rent bord ved at vinde samtlige kampe ved Next Gen, så havde det kastet hele 2,5 millioner kroner af sig.

Det er dog ikke ligefrem præmiepenge, som den unge dansker kommer til at mangle de kommende uger.

For ved årets sæsonfinale i Torino er der nemlig svimlende millionbeløb på spil.

Holger Rune møder søndag aften Novak Djokovic i den første kamp.

Du kan følge opgøret live på bt.dk fra klokken 21.