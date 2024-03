Tiger Woods gjorde torsdag comeback i en officiel PGA Tour-turnering, men fredag har han trukket sig på grund af sygdom.

Det oplyser PGA Tour på den sociale platform X.

Den amerikanske verdensstjerne er gennem sin fond selv arrangør af turneringen Genesis Invitational.

Han nåede at spille seks huller på fredagens runde, men efter et drive hoppede han på en golfvogn og kørte mod klubhuset.

Tiger Woods døjer med efterveer fra operationer i både ryg og ankel, og da han torsdag havde spillet første runde, fortalte han, at særligt ryggen havde voldt ham problemer.

Foto: Michael Owens/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Michael Owens/AFP/Ritzau Scanpix

På sidste hul fik han sågar et krampeanfald i ryggen, sagde han.

»Jeg havde haft krampe i ryggen på de foregående tre huller. Pludselig låste min ryg sig, så den ikke kunne bevæge sig,« sagde han.

Hans optræden ved Genesis Invitational er den første i en officiel PGA Tour-turnering siden april sidste år.

Fredag indledte han anden runde med en birdie på første hul, men på hul fire og fem lavede han bogeys, inden han efter sjette hul sagde farvel og tak.

Billeder viser, at en ambulance ankom til klubhuset, og det har skabt utryghed hos mange af golffænomenets fans. Men Woods' forretningspartner, Rob McNamara, understreger, at der ikke er noget at være bekymret for.

»Lægerne siger, at han kan have været ramt af influenza, og at han var dehydreret. Han har fået væskedrop og har det nu meget, meget bedre.«