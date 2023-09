Snart bliver landets fem største byer lukket land for mange bilejere.

Fra søndag 1. oktober træder nye skærpede regler i kraft, der gør det forbudt for godt 60.000 bilejere at køre ind i landets fem miljøzonekommuner; København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Det er persondieselbiler uden partikelfilter, der bliver ramt af de skærpede regler.

Vælger man at køre ind uden, vil hammeren falde i form af en bøde på 1.500 kroner.

Ifølge Bilstatistik rammer stramningen på landsplan godt 63.000 dieselbilejere. Det er typisk dieselbiler fra 2009 eller før.

De berørte bilejere modtog i starten af året et brev fra Miljøstyrelsen med de kommende regler.

Men hvor mange, der efterfølgende har fået eftermonteret et dieselpartikelfilter, er der ingen, der har overblik over. Heller ikke Motorstyrelsen, fortæller Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

»Ingen har et kvalificeret bud. Men når vi snakker med vores medlemmer, er det ikke vores fornemmelse, at det er noget, der minder flertallet, som har fået eftermonteret et dieselpartikel,« siger han.

Hos FDM støtter man de nye miljøzone-krav, da det netop er de ældste dieselbiler, der sviner mest. Samme krav gælder allerede for busser, lastbiler og varevogne på gule plader og ’papegøjeplader’.

»Det giver god mening. Men når det er sagt, så havde vi meget gerne set, at man fra politisk hold i væsentlig højere udstrækning holdt hånden økonomisk under de bilejere, der bliver ramt af det,« siger Dennis Lange.

Værd at vide om eftermontering af partikelfilter Det koster cirka 5.000 til 15.000 kroner at få eftermonteret et godkendt partikelfilter på et værksted. Efter montering skal det registreres i en synshal, der tester filtret, og melder det ind til Motorregistret. Man få tilskud til at eftermonteret partikelfilter i bilen, hvis ens indkomst er under 300.000 kroner om året. Tilskuddet udgør 2.000 kroner, men kan maksimalt udgøre de faktiske udgifter til køb og montering af partikelfiltret. Det er kun muligt at opnå ét tilskud per køretøj. Man sparer i øvrigt 1.000 kroner årligt, da man ikke skal betale partikelfilterudledningsafgiften fremover. Tilskudsordningen lukker i 2023, og det er muligt at give tilskud til i alt 10.000 ansøgninger. Kilde: miljoezoner.dk og Gjensidige Forsikring

FDM mener blandt andet, at det vil være mest rimeligt, hvis man hjalp bilejerne af med deres gamle dieselbiler for eksempel med en forhøjet skrotpræmie.

Alternativt kunne man øge det tilskud, som bilejerne i dag kan få til eftermontering af partikelfilter afhængigt af ens skattepligtige indkomst, forklarer Dennis Lange.

»Man kan få et relativt beskedent tilskud til at få eftermonteret et partikelfilter, hvis man ikke tjener så meget. Men det i virkeligheden er en dråbe i havet. Vi havde gerne set, at beløbet var større. Hvad end modellen måtte være er ikke så afgørende. Bare man hjælper de her bilejere,« siger han.

Det er dels kameraer ved indkørslen til miljøzonerne, dels kameraer inde i zonerne, som sikrer, at reglerne overholdes.

Sund & Bælt står for kontrollen og for at sende bøderne ud. Reglerne gælder både danske og udenlandske køretøjer.