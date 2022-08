Vi nærmer os valgkamp, og det betyder, at vi begynder at se storstilede politiske udspil.

To af dem er landet i Berlingske den seneste uge – et fra Venstre og et fra Radikale Venstre – og de fortæller historien om, at danskernes privatøkonomi nu for alvor kommer på bordet.

Venstre åbnede ballet med et boligudspil, hvor hofnummeret var en økonomisk håndsrækning til førstegangskøbere i form af et skattefradrag på opsparede penge til et boligkøb.

Et direkte beløb i hånden til de danskere, der gerne vil købe en bolig for første gang.

Et par dage senere kom Radikale Venstre så med et omfattende udspil, som topøkonomen Michael Svarrer har rost i Berlingske og kaldt en plan, som vil gøre Danmark rigere og tage fat på flere reelle problemer.

Et udspil, der er dybt fascinerende at læse igennem som almindelig forbruger, og som vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen på rigtig mange danskere – men sikkert også glæde lige så mange.

Der er så mange konkrete tiltag i det udspil, og de vil ramme så mange danskere direkte på pengepungen, at det er et godt eksempel på, hvad vi – højst sandsynligt – står over for i den kommende valgkamp.

Et af de forslag, Radikale Venstre kommer med, er, at boligejernes rentefradrag skal sænkes markant.

Boligejerne får rentefradrag for mere end 16 milliarder kroner om året.

For mange danskere ville en total afskaffelse af det fradrag koste tusinder af kroner i hånden om året.

Det lægger De Radikale ikke op til, men halverer du det eksempelvis, er det også betragtelige summer, der forsvinder fra boligejernes privatøkonomi.

Et andet forslag i Radikale Venstres udspil er at indføre yderligere beskatning på diesel.

I dag udgøres 40-50 procent af prisen for en liter diesel af afgifter, og i en periode, hvor benzin- og dieselpriserne har været rekordhøje, vil en del ejere af en dieselbil få sved på panden over det forslag. Det kan blive dyrt.

Efterlønnen skal afskaffes helt frem mod 2030, lyder det fra De Radikale.

En række ydelser og tillæg til ældre – eksempelvis varmetillæg og nedslag i ejendomsværdiskatten – skal beskæres, lyder det.

I De Radikales forslag ligger også, at skatten på arbejde skal lettes både i toppen og bunden.

Alt det her er en del af en stor reform, som næppe bliver til virkelighed en til en, men hvor der bare er så mange tiltag, der rammer dig direkte på pengepungen.

Jeg tror, vi kommer til at se mere af det her fra andre partier.

Vi lever i en verden lige nu, hvor inflationen sådan set er stukket af. Priserne er på himmelflugt og fortsætter bare op.

Vi lever i et samfund, hvor der længe har været debat om, at vi skal have flere hænder på arbejdsmarkedet.

Vi lever i et samfund, hvor reformer og tiltag, der har direkte indflydelse på vores privatøkonomi, ligger og ulmer under overfladen.

Udfaldet af det valg, der kommer lige om lidt, kommer med stor sandsynlighed til at få direkte konsekvenser for din privatøkonomi.

En blanding af stigende reformvilje og voldsom uro i global økonomi betyder, at det efterhånden virker uundgåeligt.

Venstre og Radikale Venstre har nu for alvor taget hul på debatten. Nu skal du som forbruger og vælger bare følge godt med i, hvad de forskellige partier har at byde ind med.