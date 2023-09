Rengøringen tager ingen kegler hos Danmarks største kæde af bowling- og forlystelsescentre.

Det har Fødevarestyrelsen konstateret i forbindelse med et kontrolbesøg hos Bowl'n'Fun i Esbjerg 14. september.

Her blev der givet en sur smiley og bøde på 15.000 kroner for dårlig rengøring.

»Virksomhedens køkken fremstår generelt snavset,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport, der er én lang ulækker smøre, som du kan se i faktaboksen nedenfor.

Følgende blev konstateret: Fødevarestyrelsen har givet Bowl'n'Fun i Esbjerg en sur smiley og bøde på grund af dårlig rengøring. Her kan du se, hvad styrelsen fandt: Virksomhedens køkken fremstår generelt snavset. Der ses opsprøjt af produkter på klinker over produktionsborde. Over et af produktionsbordene er der opsat klikrammer, som også fremstår meget snavsede. På væggen hænger der et stativ, hvori der ligger husholdningsfilm, som anvendes til at emballere fødevarer. Stativet fremstår med indtørrede fødevarer. På gulve under produktionsborde ses der indtørrede, nedfaldne fødevarerester langs kanterne og i hjørner. Hylder i kølerum i køkken, hvor der opbevares fødevarer, fremstår meget fedtede og med produktrester. Blæsegitter fremstår med belægninger af støv. Generelt fremstår alle virksomhedens køle og fryseenheder med meget fedtede håndtag og låger. I køleskab, hvor der opbevares uemballeret frugt og grønt, ses der begyndende formodet skimmel i blæsegitter, og i bunden ses der indtørrede fødevarer. I blæsekøleren ses der større ansamlinger af formodet skimmel på ledningen til indstikstermometer og på hyldeknægte. I opvaskemaskinerne ses der røde belægninger i kanterne. I virksomhedens barområde i restauranten ses der formodet skimmel langs kanten ved lameller i isterningmaskinen. I barområde i hallen opbevares en isterningemaskine, som ikke er i brug. Denne fremstår med spild af drikkevarer på hele fronten, som gør, at den er meget fedtet og klistret. Kilde: kontrolrapport fra 14. september 2023

Bowl’n’Fun i Esbjerg havde ifølge kontrolrapporten følgende bemærkning til de mange snavsede fund:

»Det er et gammelt køkken, og det gør det svært at holde det rent. Vi vil gøre det bedre fremadrettet.«

Foruden den sure smiley for rengøring fik bowlingcentret også en reprimande for dårlig vedligeholdelse - i fagsprog kaldet en indskærpelse.

»Følgende er konstateret: Virksomhedens døre, dørekarme og bundstykker fremstår meget slidte, så der ses rå træ flere steder,« står der i kontrolrapporten.

Bowl'n'Fun i Esbjerg har fået Fødevarestyrelsen på nakken. Foto: Google Street View Vis mere Bowl'n'Fun i Esbjerg har fået Fødevarestyrelsen på nakken. Foto: Google Street View

Og det fortsætter:

»På det ene produktionsbord, som er sammensat af to rustfri plader, er der forsøgt at lave en fuge, så der ses en større revne, som gør det svært at renholde.«

»Over produktionsbordet mangler der dele af klinker, da de er knækket.«

»I køleskabet, hvor der opbevares salat, fremstår alle hylder med rust,« står der i rapporten.

Indskærpelsen medfører to opfølgende kontroller, som Bowl'n'Fun i Esbjerg selv skal betale gebyr for.

Direktør ærgrer sig

Direktør i Bowl'n'Fun, Lene Høj Larsen, skriver i en mail til B.T., at man har reageret på Fødevarestyrelsens kritikpunkter.

»Alle de påpegede udfordringer vedrørende vedligeholdelse, som blev nævnt i rapporten, er blevet omgående udbedret. Desuden har der været en nøje opfølgning på rengøringen for at rette op på de påpegede mangler fra besøget,« skriver Lene Høj Larsen og fortsætter:

»Vi ønsker at understrege vores engagement i fødevaresikkerhed og hygiejne i vores forretning. Vi er naturligvis ærgerlige over de anmærkninger, der blev fremført, og vi forsikrer, at vi vil fortsætte vores vedvarende indsats for at opretholde høje standarder inden for rengøring og hygiejne.«

Bowl'n'Fun driver 17 bowlingcentre rundt om i landet. Centrene ligger placeret i de større byer.

Netop Bowl'n'Fun i Esbjerg blev 30. august i år idømt en bøde på 100.000 kroner for uagtsomt manddrab, efter at en 29-årig mand døde på selskabets gokartbane sidste år.