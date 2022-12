Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Op mod 100.000 danskere kan springe ind i det nye år med udsigt til en solid økonomisk gevinst hver eneste måned.

Fra 1. januar 2023 sker der ikke længere modregning i folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefællens arbejdsindkomst.

Tilbage i juni blev der nemlig vedtaget en lov, der med virkning fra nytår betyder, at modregning i folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles arbejdsindkomst nu bortfalder.

Det betyder, at cirka 65.000 folkepensionister i gennemsnit vil få 20.000 kroner mere årligt før skat. Det svarer til 1.000 kroner mere om måneden i pension efter skat.

Dertil kommer cirka 30.000 modtagere af senior- eller førtidspension, som nu vil få omkring 35.000 kroner mere om året. Det svarer til omkring 1.800 kroner mere om måneden efter skat for de fleste.

»Der er tale om en ændring, som for en gangs skyld virkelig batter noget,« siger Henning Boye Madsen, chefkonsulent i revisions- og konsulenthuset BDO Danmark, og tilføjer:

»Målet med ændringen er, at det skal få flere ældre til at arbejde noget mere, og det tror jeg bestemt, at mange nu vil overveje.«

Mens stoppet for modregning i ægtefællens pension er vedtaget i Folketinget, gælder det ikke den tidligere S-regerings ønske om også at ændre reglerne om modregning i egen pension på grund af egen lønindkomst. Den ændring nåede ikke at blive vedtaget inden valget.

Mange folkepensionister og førtidspensionister står til markant indkomstløft i 2023, Foto: Linda Kastrup Vis mere Mange folkepensionister og førtidspensionister står til markant indkomstløft i 2023, Foto: Linda Kastrup

»Den nye regering har endnu ikke fortalt, om den vil gennemføre ændringen, men jeg forventer, at det vil ske,« siger Henning Boye Madsen.

Han forventer samtidig, at lovændringen vil komme til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.

Henning Boye Madsen gør opmærksom på, at man skal holde sig for øje, at det kun er i forhold til arbejdsindkomst, at reglerne ændres.

Der ændres altså ikke i reglerne om modregning for andre skattepligtige indkomster. Det betyder, at udbetalinger fra for eksempel private pensionsordninger og aktieindkomst stadig kan føre til modregning og nedsættelse af pensionerne.