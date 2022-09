Lyt til artiklen

Det vil nærmest ingen ende tage.

Historisk høje elpriser har de seneste mange uger domineret dagsordenen, og nu kommer så endnu et hak op. Lørdag starter vinterhalvåret nemlig, og det betyder prisstigining på el.

Det er nettarifferne – der udgør en del af prisen for en kWh – som banker kraftigt op i pris i spidsbelastningstidspunkterne de kommende seks måneder.

Det betyder helt konkret, at den el, du bruger mellem klokken 17 og 20 – altså den periode, hvor langt de fleste familier især bruger el – bliver markant dyrere.

Et par eksempler:

Hos Radius koster nettariffen 37,54 øre per kWh, men mellem 17 og 20 koster det 95,64 øre pr kWh fra 1. oktober.

Hos Trefor koster nettariffen 21,03 øre pr kWh, men mellem 17 og 20 koster det 57,39 øre pr. kWh fra 1. oktober.

Og sådan kan man blive ved. Langt de fleste steder bliver nettariffen fordoblet eller tredoblet i spidsbelastningstimerne.

Og endnu værre: De seneste dage har B.T. modtaget et massivt antal henvendelser fra læsere, der er blevet varslet, at priserne kanonerer videre op fra 1. januar.

Hos Radius stiger prisen i spidsbelastningstidspunktet eksempelvis endnu mere fra 1. januar.

Det udvides fra at gælde i tidsrummet 17-20 til at gælde i tidsrummet 17-21, og så eksploderer prisen til 191,35 øre i stedet for den i forvejen tårnhøje pris på 95,64 øre i perioden.

Også Cerius er gået markant til vaflerne med at banke prisen i vejret. Også her udvides spidsbelastningsperioden fra 17-20 til 17-21.

I stedet for skyhøje 98,56 øre i spidsbelastningsperioden, bliver prisen 183,86 øre.

Og hvorfor stiger prisen så helt enormt markant i de her tidsperioder?

»Spidslasttarifferne skal give virksomheder og forbrugere en økonomisk tilskyndelse til at udjævne deres elforbrug ud for hele døgnet og dermed bruge elnettet i de timer, hvor det er mindre belastet,« forklarer Mette Rose Skaksen, der er viceadministrerende direktør i Green Power Denmark, til Børsen.

Du kan se tarifferne i dit område inde på dit elselskabs hjemmeside.