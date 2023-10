ANMELDELSE: Det er de færreste, jeg kender, der ikke synes, at de har det her problem.

»Jeg bruger for meget tid på Instagram«, »Jeg bruger for meget tid på TikTok«, »Jeg bruger for meget tid på Twitter/Tinder/Hestenettet/arbejdsmailen i ferien«.

På iPhone er der en funktion, der hedder 'Skærmtid' – det er ikke den, der har ændret alt for mig – hvor man kan se, hvor meget man bruger sin telefon.

Det er ofte næsten gruopvækkende læsning, og for de seneste par uger har jeg selv i gennemsnit haft skærmen på min telefon tændt et sted mellem 2,5 og næsten 4 timer om dagen.

Av.

Min helt store dræber er Instagram, hvor jeg har lidt svært ved ikke lige at se, om nogen laver noget federe end mig eller har sendt et meme til mig af typen, hvor jeg næppe skraldgriner, men mere ender med at puste lidt luft gennem næsen.

Lidt for ofte er det ligegyldigt.

Gennem det seneste års tid har jeg prøvet forskellige taktikker af for at få bugt med mit høje tidsforbrug.

Jeg har på min iPhone sat grænser for, hvor længe jeg må bruge sociale medier, for eksempel: Én time om dagen.

Men når den så fortæller mig, at tiden er gået, trykker jeg 'udskyd' uden de store moralske kvaler. Videre.

Så har jeg lavet en 'widget' på min hjemmeskærm, der viser, hvor lang tid jeg har gloet på den forbandede skærm samme dag. Halvanden time klokken 13. Men ignorerer det lystigt videre.

Men!

Jeg har fundet en app, der har ændret alt for mig.

'One Sec' hedder den, og jeg knuselsker den allerede, som det barn, jeg endnu ikke har fået.

Og den fungerer faktisk uhyggeligt simpelt. Den gratis udgave kan kun bruges på én app, så jeg har – man er vel en sparsommelig, inflationsramt samfundsborger – sat den til Instagram, og hver gang jeg nu trykker på det lyserøde Instagram-ikon sker følgende:

En sort skærm kommer i vejen og fortæller mig, at »det er tid til at tage en dyb indånding«.

Imens simulerer den et dybt åndedræt, som jeg forbavsende ofte hopper med på, før appen fortæller mig, hvor mange gange jeg har forsøgt at åbne Instagram de seneste 24 timer – og hvor længe siden sidst, det er.

Da jeg havde hentet appen, kunne den – ja, det er lidt skamfuldt, jeg ved det – fortælle mig, at jeg havde åbnet appen 47 gange på 24 timer.

Men de seneste par uger, hvor jeg har brugt One Sec, er jeg helt nede på omkring 15 gange hver døgn. Kæmpe forskel, jo. Omkring 67 procent ned!

Enten giver jeg op i små-indebrændt frustration på grund af ventetiden, før jeg kan åbne appen, eller også når jeg lige at tænke, hvorfor jeg overhovedet har trykket på appen lige nu.

Efter utallige forsøg på at begrænse mit forbrug af sociale medier er det lykkedes.

Hent den i App Store eller Google Play – og se i videoen, hvordan du installerer den på din iPhone. Hint: Du skal ind og rode i den app, der hedder 'Genveje'.