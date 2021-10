Det skabte overskrifter i pressen rigtig mange steder. Og nu sætter både Coleen Rooney og Wayne Rooney ord på den skandale, der ramte forsiderne.

Tiden skal skrues tilbage til 2002. Her kom det første gang frem, at Wayne Rooney havde været sammen med prostituerede, mens han var i et forhold.

Og i parrets nye dokumentar 'Rooney', der udkommer hos Amazon Prime, fortæller Wayne Rooney, at den periode i hans liv stadig hjemsøger ham.

»Det, folk ikke forstår, er, at når du er 17 år … så laver du fejl. Folk ser stadig anderledes på mig. Det er vigtigt for mig, at folk husker mig for, hvem jeg er, og ikke for de ting, jeg har gjort. Fodbold er og vil altid være en del af mit liv, indtil jeg dør. Om de kan lide det eller ej,« siger Wayne Rooney, der i dag er manager for Derby.

Det stoppede dog ikke ved det ene tilfælde. For i 2004 kom det frem, at Rooney havde været sammen med den prostituerede Charlotte Glover og to andre. Dengang udtalte Coleen Rooney sig ikke om sagen, og hun blev ved sin kærestes side.

En trailer for dokumentaren viser dog, at også hun sætter ord på de mange skandaler.

»Jeg vidste, at nogle af de grupper af mennesker, Wayne hang ud med, ikke var gode, når der var alkohol involveret, fortæller hun til kameraet.

»Det er tilgivet, men det var uacceptabelt,« siger Coleen Rooney i dokumentaren i det, der kunne ligne en samtale med en anden person.

Parret blev kærester, da de var 16 år, og gift i 2008, da Coleen Rooney var 23 år gammel.

De har sammen fire sønner, men også Coleen Rooneys første graviditet var præget af flere utroskabsskandaler. Blandt andet kom det frem, at Wayne Rooney i 2009 havde været utro med endnu en prostitueret, Jenny Thompson, blot en måned inden Coleen Rooney fødte sønnen Kai.

Han skulle også have betalt for en trekant med Helen Wood, der i maj 2019 stod frem og delte detaljer om den nat.

»Jeg glemmer aldrig Waynes udtryk i ansigtet, da vi lå sammen i sengen. Han var helt bleg, og han var ved at græde,« fortalte hun blandt andet.

Rooney er den, der har scoret flest mål i det engelske fodboldlandsholds historie med 53 af slagsen i 120 landskampe. Hans karrieres storhedstid var i Manchester United, hvor han spillede i 13 år, inden han skiftede til Everton.