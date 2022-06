Lyt til artiklen

Et massivt regnskyl, et kæmpe hul og et landshold i chok.

Det er formentlig et massivt regnvejr, der førte til de groteske forhold - blandt andet et kæmpe hul midt på banen - som dele af landskampen mellem Danmark og Østrig udspillede sig under sent mandag aften. Det oplyser Østrigs fodboldforbund til B.T.

»Årsagen til skaderne på banen er højst sandsynligt forårsaget af en stigning i vandstanden i floden Donau som følge af kraftig regn natten fra søndag til mandag. Grundvandet er sevet op mod banen, hvilket har skabt nogle hulrum og i sidste ende det store hul,« skriver kommunikationschef i det østrigske fodboldforbund, Iris Stöckelmayr, til B.T.

Et kæmpe hul i midt på banen på Ernst-Happel-Stadion i Wien, hvor Østrig og Danmark tørnede sammen i Nations League blev hen mod slutningen af opgøret opdaget af de forbløffede danske spillere, og dagen derpå har landstræner Kasper Hjulmand udtrykt vrede over banens beskaffenhed.

Foto: Stillbillede udlånt af TV 2 Vis mere Foto: Stillbillede udlånt af TV 2

Østrigs fodboldforbund oplyser, at banen nu vil blive undersøgt med røntgen, og at svaret på undersøgelsen skal ligge klar onsdag. Derudover vil man reparere banen efter bedste vis, lyder det.

Den danske landstræner var dagen efter Danmarks 2-1-sejr rystet over banens beskaffenhed.

»Banen var elendig og decideret farlig for spillerne. De opdagede det først under kampen, og derfor måtte de løbe udenom og hoppe over hullerne,« siger en chokeret Kasper Hjulmand:

»Jeg har aldrig set sådan et hul i mit liv. Når man kan tale om noget, der er til fare for spillerne, så er det decideret kritisabelt. Det kunne have påvirket situationen, hvis vi havde set det inden. Det er der ingen tvivl om. Så havde vi bedt om at få det udbedret, før vi havde spillet.«