Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg har delt en lykkelig nyhed på sin private Twitter- og Instagram-profil.

Den 24-årige midtbanespiller skal være far igen.

'For 10 dage siden blev jeg den lykkeligste mand. Min klippe fødte vores søn Theo. Livet er i sandhed specielt,' skriver Højbjerg helt præcist fredag.

Premier League-spilleren danner par med Josephine Siw. De fik datteren Rosa sammen tilbage i 2017.

Pierre-Emile Højbjerg delte nyheden om endnu en familieforøgelse tilbage i februar.

'Jeg er stolt over at kunne fortælle, at vi venter os en søn til juni. Livet er fantastisk, og det samme er min kone,' skrev landsholdsspilleren i opslaget.

Spørgsmålet er så, hvor Theo og resten af familien skal have base de kommende år. Det ligner nemlig, at Højbjerg skifter klub i løbet af sommeren.

Nogle rygter sender ham til London og Tottenham, mens andre sender ham til den hollandske hovedstad og Ajax Amsterdam.

I skrivende stund er intet dog konkret, og midtbanekrigeren spiller stadig i Southampton på den engelske sydkyst.

Pierre-Emile Højbjerg og Josephine Siw har været sammen i mange år efterhånden, og de blev forlovet i 2019.