Sjældent har en spiller gjort kometkarriere som Rasmus Højlund.

For et år siden var den 19-årige angriber kun i periferien af Superliga-mandskabet i FC København, men så skiftede han til østrigske Sturm Graz og fik så voldsomt meget succes, at Atalanta i slutningen af august lagde 127 millioner kroner for at købe ham fri.

I dag, kun en lille håndfuld måneder senere, bliver han sat i forbindelse med Italiens største klub Juventus i mediet Calciomercato.

Det gør Rasmus Højlund, efter han i ugens løb kom på banen i Serie A-kampen mod Spezia og alligevel løb med alle overskrifterne, da han scorede et vildt mål, hvor han sendte en forsvarsspiller ud for at hente pølser og brød.

Atalanta-spillerens forældre er også hans rådgivere, og hans far slår fast, at angriberen er mere end tilfreds med at være i sin nuværende klub. Nu forholder han sig også til rygterne om, at Juventus lurer på danskeren.

»Rasmus er utroligt glad for at være i Atalanta. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Men hvis der skulle komme et tilbud, som Atalanta vælger at acceptere, så vi skal træffe et valg, kan situationen jo blive ændret,« siger Anders Højlund og giver et indblik i situationen:

»Vi har været til et evalueringsmøde om de foregående fire måneder, hvor klubben har bekræftet, at han er rigtig vellidt og har haft en sindssygt god start. De ser en stor fremtid i ham, og Rasmus har udtrykt, at han er rigtig glad for at være i Atalanta, men de er også klar over, at han er eftertragtet spiller, og at der er en stor efterspørgsel på ham.«

Er Juventus inde i billedet som beskrevet i Italien?

»Vi er ikke blevet forelagt nogen navne,« lyder det fra Anders Højlund, som giver et indblik i, hvad det er, Atalanta er så begejstret for i Rasmus Højlund.

»De viste os nogle statistikker og materiale på ham, og det understøtter lidt, hvorfor de er så glade for ham. De statistikker er rigtig flotte. Det gælder løb, specielt hans fart, som imponerer, men også de chancer, han skaber. De mener, at erfaring og alder gør det sidste, og det er noget, de selv kan gøre noget ved,« forklarer Anders Højlund.

Han fortæller, at Rasmus Højlund i de første to måneder af sit ophold i Italien boede på et hotel, og det blev lidt for meget, men nu er der kommet styr på de personlige forhold uden for banen, og det kommer også til udtryk på grønsværen.

»Rasmus har jo haft en mega god preseason, og vi fortalte da også på mødet, at han befinder sig rigtig godt i Atalanta efter en start, hvor han brugte lige lidt for lang tid på at bo på hotel. Der var han ved at få lidt kuller. Nu har han fået sig en super lejlighed i Bergamo og trives. Det glæder vi os over for tiden.«

En tid, der kan føre til den største adresse i italiensk fodbold.