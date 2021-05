Spark, øjenskade, sår i ansigtet.

Søndagens uroligheder forud for storkampen mellem Manchester United og Liverpool var en hård omgang for de betjente, der prøvede at genskabe ro og orden, men gik hen og blev målskive for fansenes frustrationer. I stedet for United-ejerne familien Glazer.

Det skriver Sky Sports, der beretter, at politiet i Manchester har anholdt en enkelt mand på baggrund af de ellers meget voldsomme optøjer, hvor der også blev kastet med kanonslag, flasker og bander mod ordensmagten.

Politiet har endnu ikke oplyst, hvad manden præcist er blevet sigtet for.

Politiet havde travlt uden for Old Trafford søndag. Foto: OLI SCARFF

»En 28-årig mand er blevet anholdt som konsekvens af efterforskningen, og alle de tilgængelige beviser bliver nu gennemgået nøje for at identificere både dem, der organiserede protesten, samt dem der angreb politiet,« lyder det i en meddelelse fra ordensmagten.

Politilederen Nick Bailey er forfærdet over begivenhedernes gang:

»Den opførsel, der blev vist ved protesten, var helt igennem forfærdelig. Betjentene forsøgte blot at gøre deres arbejde og facilitere en fredelig demonstration,« bemærker han.

Sådan gik det som bekendt på ingen måde, da demonstranterne ud over at udøve vold mod betjente også trængte helt ind i omklædningsrummene på Old Trafford.

Af samme årsag blev kampen mellem Manchester United og Liverpool aflyst.