Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, er svær at slå ud af kurs. Han smiler efter hver kamp, om det er blevet til nederlag eller sejr.

Og derfor var det heller ikke overraskende, at han efter søndagens dybt imponerende hjemmesejr på 3-1 over mestrene fra FC København fandt overskud til at rose … Randers FC:

For selvom at hans tropper havde kørt FCK midt over, var han ikke klar til at se sit talentfulde FC Nordsjælland-kuld som mesterskabsbejler.

»Nej, det gør jeg ikke. Fordi vi er ikke helt der endnu. Hvis vi var mesterskabskandidater, må vi ikke have sådan et udfald, som vi havde mod Silkeborg (FCN tabte 0-2 til Silkeborg, red.). Dem, der vinder mesterskaberne, har et højt bundniveau – og vores bundniveau mod Silkeborg var for lavt.«.

FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen i aktion under superligakampen mellem FC Nordsjælland og Silkeborg IF i Farum søndag den 21. august 2022.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen i aktion under superligakampen mellem FC Nordsjælland og Silkeborg IF i Farum søndag den 21. august 2022.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

»Men omvendt er der i øjeblikket kun et hold i Superligaen, der har vist et konstant højt bundniveau. Og det er Randers. Som jeg ser det.«

»Og man kan sige, at mesterskabet er up for grabs for flere hold, fordi de såkaldte store hold har kæmpe udsving,« lød det fra Flemming Pedersen.

Og Randers er dine favoritter?

»Nej, det er de ikke. For jeg forventer, at de store hold får mere bund i deres præstationer. Ellers ville det jo være en overraskelse for alle, hvis FCK og Midtjylland fortsætter med at være så svingende.«

De skal bruge en masse krudt på Europa. I og Randers kan jo fokusere på Superligaen …

»Ja, der er noget, der spiller ind der. Men så skal vi også tænke på, at deres trupper er større og har bedre spillere.«

Det var nu svært at se, at FCK havde bedre spillere end jer i dag …

»Det havde de så heller ikke. I hvert fald ikke lige i dag, hehe.«

FC Nordsjælland fører Superligaen – med 16 point efter syv kampe. Et point mere end Randers.