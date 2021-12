Det danske fodboldlandshold har været på alles læber i 2021.

Med det bedste resultat til en slutrunde i 29 år og en imponerende VM- kvalifikation, der næsten også blev historisk med lutter sejre og ingen mål imod lige indtil det sidste, har euforien i det danske land ikke været til at tage fejl af.

Men var det så det?

Skal vi igen vænne os til 'lige ved og næsten'-følelsen, som har kendetegnet det danske landshold i så mange år, eller var det her året, hvor Danmark slog sit navn fast i landsholdsfodboldens top og gjorde det for at blive der.

B.T.s egen fodboldskribent og tidligere EM-guldvinder, Morten Bruun, har fået til opgave at sætte et 'fremtidens landshold' for at se perspektivet i de danske juveler. Perspektivet er EM i 2028.

Målmand.



Nuværende klub: Brøndby IF.

Alder i 2028: 28.

»Jeg har været imponeret over de fremskridt, han har præsteret på bare det halve år, han har stået i Brøndby. Det vil uden tvivl være en svækkelse af den nuværende situation, hvor Kasper Schmeichel jo gør det fremragende. Men jeg er nogenlunde tryg ved Hermansen, vil jeg sige.«

Højre back.



Nuværende klub: Red Bull Salzburg.

Alder i 2028: 31.

»Jeg har et svagt punkt for Rasmus Nissen. Jeg tror også, at han spiller i en endnu bedre klub til den tid. Han er jo som skabt til Bundesligaen. Hvorfor skulle han ikke kunne spille i Dortmund. Generelt er jeg meget fortrøstningsfuld i forhold til vores forsvar.«

Centerback.



Nuværende klub: Chelsea.

Alder i 2028: 32.

»Den sikreste mand på holdkortet. Også mit bud på en anfører på holdet. Han er en eminent fodboldspiller, og hvis bare han kan beholde sit nuværende niveau, så er forsvaret allerede godt stillet med ham på holdkortet.«

Centerback.



Nuværende klub: Galatasaray.

Alder i 2028: 29.

»Makkeren til Andreas Christensen kan man også kalde den her position. Tror, det her makkerpar ville være rigtig godt. Nelsson kan tage alle duellerne, og så kan 'AC' dirigere ham rundt omkring. Jeg får lidt en René Henriksen/Martin Lauersen-følelse omkring det. Bare en bedre René Henriksen-udgave i form af Andreas Christensen, der kan lidt af det hele.«

Venstre back.



Nuværende klub: Atalanta.

Alder i 2028: 31.

»Det er jo bare ham, så længe han lever. Man kan ikke forlange mere fra en venstre back. Det er fuldstændigt bizart, hvad han har leveret for det danske landshold. Det er jo nærmest en nyfortolkning af den position, han har lavet.«

Defensiv midtbane.



Nuværende klub: Tottenham.

Alder i 2028: 32.

»Ud over målmandspositionen er midtbanen her, hvor jeg er mest skeptisk i forhold til fremtiden. Lige nu ser jeg ikke den oplagte afløser stå klar. Mon ikke Højbjerg stadig er landsholdets styrmand til den tid. En imponerende udvikling, han har haft i de seneste år, og med hans professionelle tilgang til tingene kan jeg godt se ham fortsætte i mange år frem.«

Defensiv midtbane.



Nuværende klub: Brentford.

Alder i 2028: 34 .

»Han er lige nu hæmmet af, at vi har to så gode midtbanespillere på landsholdet. Jeg vil indrømme, at jeg er lidt i tvivl om denne her position. Nørgaard er jo også en aldrende herre til den tid, men jeg tror, hans spillestil sagtens kan føres videre til en sen alder.«

Offensiv midtbane.



Nuværende klub: Frankfurt.

Alder i 2028: 28 .

»Mit bud på holdets store stjerne til EM i 2028 og i årene frem for den sags skyld. Er du vimmer, han er god. Ham tror jeg helt vildt meget på. Det niveau, han har taget med ned til Bundesligaen, er jo for vildt.«

Højre kant.



Nuværende klub: FC Midtjylland.

Alder i 2028: 27 år.

»Det er nok ikke det oplagte valg. Men jeg tror virkelig meget på Isaksen, og jeg tror, han kan blive vanvittig god. Mange øst for Storebælt vil nok sige Daramy eller Andreas Skov Olsen, men min fidus er altså på Isaksen.«



Venstre kant.



Nuværende klub: Sampdoria.

Alder i 2028: 28 .

»Han giver lidt sig selv. Han er allerede startspiller på landsholdet nu. Det tror jeg, han bliver ved med at være. Kunne godt se et spændende samarbejde mellem ham og Jesper Lindstrøm for mig. Damsgaard kan i øvrigt også dække andre positioner.«



Angriber.



Nuværende klub: Nice.

Alder i 2028: 30 .

»Hvis jeg var Kasper Dolberg, ville jeg have en følelse af, at mine bedste år lå foran mig. Der er noget uforløst potentiale i ham, som jeg håber kommer i de kommende år. Det her er også en af de positioner, hvor en spiller lige pludselig kan eksplodere, og så kan jeg se dum ud i 2028, når jeg har skrevet Kasper Dolberg. Men det er i hvert fald mit bedste bud.«