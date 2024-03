En dansk fodboldspiller tog fredag plads i Københavns Byret. Tiltalt for besiddelse og udbredelse af børnepornografisk materiale.

To timer var der afsat, men retsmødet gik ikke helt som planlagt.

Derfor er selve retssagen nu blevet udskudt.

»Jeg kan oplyse, at sagen er blev udsat med henblik på vidneførelse,« siger anklager Tania Margrethe Müller til B.T.

Samtidig tilføjer hun, at der ved dagens retsmøde blev nedlagt navneforbud for den tiltalte. Der blev også anmodet om at føre sagen for lukkede døre, men dette er foreløbigt blevet afvist af dommeren.

Hvornår retssagen skal køre i stedet, er endnu uvist.

Sikkert er det dog ifølge Bold, der fredag var til stede i retten, at fodboldspilleren, der tidligere har været forbi en dansk storklub, nægter sig skyldig.

»Anklagemyndigheden har valgt at rejse tiltale, fordi vi mener, beviserne er stærke, men det er i sidste ende op til domstolene at vurdere skyldsspørgsmålet,« konstaterer Tania Margrethe Müller.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, skal spilleren have været i besiddelse af en video, der viser en dreng under 18 år, som »forsøger at have analt og vaginalt samleje med en voksen samt har anden kønslig omgængelse med samme.«

Spilleren har ifølge anklageskriftet også delt den med en anden.

Videoen skal have ligget på stortalentets telefon og computer i lidt over et år. På daværende tidspunkt var den tiltalte selv mindreårig.

B.T. kontaktede torsdag tiltaltes forsvarer, Mads Kruse. Men han ønskede ikke at kommentere sagen.