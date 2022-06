Lyt til artiklen

Lørdag ringer bryllupsklokkerne. Eller måske ikke alligevel.

For Andy Carrolls forlovede, Billi Mucklow, har nemlig smidt ringen, der har bundet dem sammen siden 2014.

Ifølge The Sun er der ingen tvivl om, at Mucklow føler sig ydmyget, og både venner og familie har forsøgt at overbevise hende om at udskyde brylluppet. Men hun skulle angiveligt have besluttet at lade sig gifte med den tidligere Liverpool-spiller.

Tvivlen er opstået i kølvandet på en episode i Dubai, hvor Andy Carroll endte i seng med Taylor Jane Wilkey og Phoebe Robb. Førstnævnte delte et billede på sociale medier, der hurtigt gik viralt.

Dette billede blev delt på Snapchat. Vis mere Dette billede blev delt på Snapchat.

Taylor Wilkey forklarede, at der absolut intet skete, og at hun på Snapchat sendte billedet til nogle venner for sjov. Men Billi Mucklow skulle angiveligt være blevet rasende, og hun fjernede ligeledes et billede med Andy Carroll på sin WhatsApp-profil.

»Du må virkelig undskylde, Billi. Jeg ved, hvordan det ser ud. Men vi havde ikke sex. Han var en gentleman, han havde bare fået alt for meget at drikke og gik kold i sengen. Han prøvede ikke på noget – selv hvis han havde villet, var han alt for fuld,« sagde Wilkey og fortsatte:

»Jeg skulle aldrig have sat mig selv i den situation, men intet skete. Jeg har det bare dårligt med at have taget de billeder – det var alt sammen ment som en joke, fordi Andy var så fuld, og vi grinte bare af det.«

Og at Carroll var fuld, kan man måske godt forstå.

Andy Carroll med Billi Mucklow. Foto: Instagram Vis mere Andy Carroll med Billi Mucklow. Foto: Instagram

På turen til Dubai, der var en polterabend for netop Carroll, drak han og resten af gruppen for omkring 223.000 kroner. Gruppen bestod blandt andet af Newcastle-stjernen Paul Dummett og Carrolls tidligere West Ham-kollega Robert Snodgrass.

Bag baren stod ingen andre end Taylor Jane Wilkey, og hun fortæller, at Carroll var igennem 20 omgange vodka, ti glas sangria og ti shots af Jägermeister og vodka.

Andy Carroll har i karrieren spillet for blandt andre Newcastle United og Liverpool. Han har senest været på kontrakt med West Bromwich Albion.