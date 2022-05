Lyt til artiklen

Andy Carroll har i den grad gjort sin kommende hustru rasende.

For efter fodboldstjernen blev fotograferet i en seng med en anden kvinde efter en lidt for våd aften i byen, skulle Billi Mucklow, som han skal giftes med inden længe, være flygtet hjem til sine forældre.

Det skriver The Sun i kølvandet på, at barmanageren Taylor Jane Wilkey delte et billede, der siden er gået viralt. Her ligger hun i en seng og laver trutmund ved siden af fodboldspilleren, der tilsyneladende sover.

Hun har forklaret, at der absolut intet skete, og at hun på Snapchat sendte billedet til nogle venner for sjov. Men Billi Mucklow skulle angiveligt være rasende, ligesom hun har fjernet et billede med Andy Carroll på sin WhatsApp-profil.

»Billi stolede på Andy og stod ved hans side. Nu ved hun ikke, hvad hun skal tro. Hun vil have svar, og de snakker bare rundt om. Billi er rasende, og at hun har slettet Andy på sit WhatsApp-billede siger alt for dem, der kender hende. Hun bliver ved hans side, men det er meget forvirrende og svært,« siger en kilde til The Sun.

Parret skal giftes om en uge efter at have været forlovet i otte år. Og i et nyt interview med det engelske medie fortæller Taylor Jane Wilkey, at hun er ekstremt ked af, hvordan situationen har udviklet sig.

Hun understreger endnu engang, at der ikke skete noget seksuelt, og at 'hun ikke har gjort noget forkert'.

»Du må virkelig undskylde, Billi. Jeg ved, hvordan det ser ud. Men vi havde ikke sex. Han var en gentleman, han havde bare fået alt for meget at drikke og gik kold i sengen. Han prøvede ikke på noget – selv hvis han havde villet, var han alt for fuld,« siger hun og fortsætter:

»Jeg skulle aldrig have sat mig selv i den situation, men intet skete. Jeg har det bare dårligt med at have taget de billeder – det var alt sammen ment som en joke, fordi Andy var så fuld, og vi grinte bare af det,« siger Taylor Jane Wilkey.

Udover det famøse billede af de to i sengen, har Wilkey også delt et billede, hvor hun står i Andy Carrolls morgenkåbe. Men hun har tidligere forklaret, det ikke er noget, der skal tages ilde op.

»Det var et afterparty. Vi tog alle tilbage til hans hotel. Det var mig, Andy og hans veninde. Jeg gik ikke i seng med ham, sådan var det ikke. Vi var tre i værelset,« sagde hun, lige da billederne kom frem.

Andy Carroll har i karrieren spillet for blandt andre Newcastle United og Liverpool. Han har senest været på kontrakt med West Bromwich Albion.