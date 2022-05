Billedet blev sendt til nogle venner på Snapchat. Men hurtigt spredte det sig og gik viralt.

Og det er 'uheldigt' for fodboldstjernen Andy Carroll, der skal giftes om få uger med sin kæreste Billi Mucklow.

Det mener hans venner, for på billedet ligger Carroll i en seng med en kvinde ved sin side. Der er dog ikke tale om hans kommende hustru men derimod barmanageren Taylor Jane Wilkey. Det skriver The Sun.

Det er hende, der har taget billedet for efterfølgende at sende det til nogle venner, og det er ikke en klog situation at havne i.

»Det er pinligt, nu hvor brylluppet er så tæt på,« siger en ven til Carroll til det engelske medie med henvisning til, at fodboldstjernen om to uger skal stå ved alteret med Mucklow.

Der skulle dog ikke være sket noget til festen med Taylor Jane Wilkey. Hun fortæller, at billedet i sengen bare blev taget for sjov, og at det ikke var meningen, det skulle blive så stor en 'sag'.

Udover det er der også blevet delt et billede, hvor hun står i Andy Carrolls morgenkåbe. Men det er ikke noget, der skal tages ilde op.

»Det var et afterparty. Vi tog alle tilbage til hans hotel. Det var mig, Andy og hans veninde. Jeg gik ikke i seng med ham, sådan var det ikke. Vi var tre i værelset,« forklarer hun om billedet, der blev taget onsdag aften, og fortsætter:

Dette billede blev delt på Snapchat. Vis mere Dette billede blev delt på Snapchat.

»Vi brugte en hel dag og aften på at drikke, vi havde været på Cove Beach siden klokken 12, og det var en dag fyldt med sprut. Andy var flyvende, og vi var alle fulde. Vi tog tilbage til Andys suite, hørte noget musik, og han gik kold. Jeg var der med min veninde til ud på natten og tog billedet som en joke,« fortæller hun.

Årsagen til hun stod i morgenkåben var, at hun gerne ville have et par timers søvn, forklarer hun. Derfor tog hun kjolen af og morgenkåben på, men hun understreger, der ikke er sket noget seksuelt mellem dem.

»Der er ikke sket noget, der kunne ødelægge hans forhold. Vi havde det bare sjovt,« fortæller hun.

Andy Carroll har i karrieren spillet for blandt andre Newcastle United og Liverpool. Han har senest været på kontrakt med West Bromwich Albion.