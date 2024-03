Manden bag 2-0-scoringen måtte udgå med en grim flænge på knæet.

De sarte sjæle bør klikke videre, for desværre var Danmarks målscorer Mohamed Daramy nødt til at udgå kort efter sin første scoring for det danske A-landshold, og det skyldtes en blodig flænge på knæet.

Nok engang var Daramy en tur i Færøernes felt, men dribleturen endte med en kollision med stolpen, og der blev knæet ramt.

Advarsel: Se de grimme fotos her:

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den danske Reims-spiller var blevet skiftet ind efter en skuffende første halvleg, hvor Danmark dog førte med 1-0.

Han scorede kort efter på et fint oplæg fra Christian Eriksen, men med tyve minutter igen måtte han udgå på en båre. Yussuf Poulsen erstattede den tidligere FCK'er.

Læs karakterne fra kampen her