Selvom vægten netop er gået 10 kilo ned, er der lang vej endnu for Melissa fra 'De unge mødre', og hun har en helt bestemt plan med vægttabet.

I forbindelse med de to seneste ud af sine tre graviditeter har Melissa Aura Ploug taget i alt 55 kilo på. Dem kæmper hun nu en kamp for at smide, og på nuværende tidspunkt har hun tabt de første 10 kilo, hvilket er sket på lidt over en måned. Det fortæller hun om i et opslag på sin Instagram-profil.

Melissa deltog i sæsonerne 8, 10 og 13 af ‘De unge mødre’, og hun har børnene Joshua på 10, Justin på 3 og Jordan på 1 år. De to yngste har hun med sin forlovede, René Riber.

Det er ikke besøgene i et fitnesscenter, som har resulteret i de nu minus 10 kilo, for der tør Melissa ikke at sætte sine ben, før vægten viser et mindre tal. I stedet har hun skippet alt sukker og er begyndt at spise mindre portioner af mindre tallerkener. Som motivation til at fortsætte kampen venter en særlig gulerod.

»Jeg glæder mig, til jeg er færdig, så jeg kan komme en tur til Litauen og få min drømme-operation. Det er ikke et tabu for mig at have ar, man er stolt over, og jeg har i mange år ønsket mig en MMO (Mommy makeover, red). Den indeholder alle mine øv-områder på min krop, og jeg ved, den vil opløfte mig gennem livet, « siger Melissa til Realityportalen.

Den såkaldte Mommy makeover, som Melissa vil have foretaget, udbydes af i klinikken LuxusKirurgi, som sender danskere til Litauen for at bliuve opereret hos deres samarbejdspartnere der nede. Makeoveren indeholder blandt andet brystløft, brystimplantat og hudreduktion af slapt maveskind, og prisen er 49.500 kroner.

Vægten er højere end nogensinde

Børnene og René er stolte af deres mor og forlovedes resultater allerede, og Melissa selv er også stolt – men hun er langt fra tilfreds. Derfor ønsker hun endnu ikke at offentliggøre billeder, hvor man kan se hele hendes figur.

»Jeg prøver at være stærk og stolt, for det her vægttab er 100 procent det største antal kilo, som jeg nu på egen hånd skal smide. For desværre er sandheden, at jeg aldrig har været større end nu,« fortæller Melissa, der synes, det er hårdt at se i øjnene, at hun jo hverken er blevet yngre eller mindre med årerne.

»Derfor er processen også bare så meget sværere at gennemgå og forhåbentlig gennemføre. Men kampen er min egen, mine børns liv spiller også ind, men det er for min egen skyld, at jeg gør det. For jeg vil virkelig have mig selv retur nu og give mine børn den mor, de fortjener,« siger hun.

Melissas delmål er at have smidt mellem 20 og 30 kilo i begyndelsen af 2020. Hun frygter dog den søde juletid, som handler meget om at bage og i den grad at smage. Derfor bliver det spændende at se, om ønsket om en Mommy makeoverer så stort, at det kan overvinde trangen til konfekt og æbleskiver.

Artiklen er skrevet i samarbejde med Realityportalen.dk: