Trine Dyrholm må for anden gang se en anden skuespillerinde tage prisen som årets skuespillerinde ved European Film Awards.

Britiske Olivia Colman vinder prisen for sin rolle i filmen 'The Favourite'.

Trine Dyrholm var nomineret for sin hovedrolle i filmen 'Dronningen'.

Det er anden gang, at Trine Dyrholm var nomineret til prisen. Første gang var for sin rolle i filmen 'Kollektivet'.

'Dronningen' har høstet priser Ved Göteborg Film Festival i starten af året vandt 'Dronningen' hovedprisen Dragon Award Bedste Nordiske Film, Publikumsprisen, og Trine Dyrholm vandt for bedste skuespilpræstation. Filmen vandt også Publikumsprisen i den internationale hovedkonkurrence World Dramatic Cinema Competition på Sundance Film Festival. 'Dronningen' vandt også Nordisk Råds Filmpris 2019 og The Grand Jury Prize på Philadelphia Film Festival 2019.

Skuespillerne Connie Nielsen og Iben Hjejle har tidligere været nomineret i kategorien.

Den danske skuespiller Jacob Cedergren er også til stede ved festivalen, hvor han sammen med den unge italienske skuespiller Benedetta Porcaroli skulle præsentere vinderen af en pris.

Benedetta Porcaroli fik sit internationale gennembrud i Netflix-serien 'Baby' omhandlende to skolepiger, der prostituerer sig selv.

Jacob Cedergren & Benedetta Porcaroli, presenting European Screenwriter 2019. #efa2019 pic.twitter.com/SVocq50b6F — European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 7, 2019

Cedergren og Porcaroli overrakte prisen for bedste europæiske manuskriptforfatter til Céline Sciamma for filmen 'Portrait of a lady on fire'.

Opdateres