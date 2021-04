Fredag aften kåres dette års 'X Factor'-vinder, og derefter går det sædvanlige spil i gang: Hvem skal være vært, og hvem skal være dommere næste sæson?

Her er det mest uforudsigelige nok, om Martin Jensen fortsætter bag dommerbordet.

Tilbage i januar skrev jeg selv en klumme, hvor jeg udtrykte min uforbeholdne begejstring for Martin Jensens indtræden i 'X Factor'-universet.

Den 29-årige verdensstjerne-dj var et overraskende valg som dommer i 'X Factor'. Med sin jyske facon, sine halvdårlige jokes og en insisteren på at være modpolen til Thomas Blachmans elitære facon viste han sig hurtigt at fungere godt bag dommerbordet under de indledende auditions.

Men så stoppede festen desværre også der, og når vi i aften får afsløret, hvem der kan løfte 'X Factor'-trofæet, bliver det uden én eneste af Martin Jensens tre deltagere på scenen.

Missionen fra den nye dommers side har været klar fra start: Han vil have deltagere, der kan fungere i den virkelige verden.

Jeg har personligt selv svært ved at se, hvordan både Vilson og Hibas optrædener på livescenen passede ind i 'den virkelige popverden', og de røg da også ud lynhurtigt – mens Dan Laursen tydeligvis gik lige i folks hjerter. Lige indtil han altså ikke gjorde.

Martin Jensens plan var egentlig hæderlig nok. Lad os lave nogle stjerner i 'X Factor' i stedet for bare at lege det. Som drengen fra kejserens nye klæder har han også flere gange tirret Blachman ved at påpege, at nok var syvmandsgruppen The Kubrix underholdende at se på – men de kunne jo aldrig klare sig i den virkelige verden, måske lige med undtagelse af Tyskland, lød det hånligt.

Netop som med drengen, der påpeger den nøgne kejser, har Martin Jensen en pointe her. Og statistisk set ved vi også, at meget få 'X Factor'-deltagere faktisk har klaret den i den virkelige verden.

Martin Jensens problem er bare, at alle vi andre for længst har købt præmissen om, at 'X Factor' ikke handler om at lave store verdensstjerner – det handler om at lave stor tv-underholdning. Og kan man hjælpe nogle talenter på vej, så er det da et dejligt biprodukt.

Omvendt har Martin Jensens kollegaer ved dommerbordet også købt præmissen om at tage formatet seriøst. Det kan godt være, Blachman ikke har tænkt sig at gøre Simon og Marcus til stjerner efter 'X Factor', men han går op i det og dem, mens det står på.

Måske er det bare Martin Jensens facon, måske er det, fordi han bare siger det, han tænker, men han har virket en lille smule ligeglad med sine deltagere.

Martin Jensen er Jylland, Thomas Blachman er København – og det fungerer altså godt på tv

»Om syv dage er det her ovre anyway. Du har bare fået en ferieuge,« lød det eksempelvis fra dommeren, da Dan Laursen i sidste uge lige akkurat missede finalen.

Jeg synes ikke, Dan fortjente en finaleplads – men dér fik jeg faktisk lidt ondt af ham.

Når alt dette er sagt, så ændrer det ikke på, at Martin Jensen har været et friskt og underholdende pust – ikke mindst takket være hans evne til sige Blachman imod.

Martin Jensen er Jylland, Thomas Blachman er København – og det fungerer altså godt på tv.

Dommerne Thomas Blachman, Oh-Land og Martin Jensen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Thomas Blachman, Oh-Land og Martin Jensen. Foto: Martin Sylvest

Vender Martin Jensen så tilbage næste år? Selv er han tvivlende.

»Der er flere ting, der afgør, om jeg står her igen næste år. Er økonomien for eksempel interessant nok, eller er det bedre at sige tak for nu?« sagde Martin Jensen til B.T. efter semifinalen og understregede, at han hellere ville ud at spille.

Personligt håber jeg, at vi ser ham på skærmen igen. For nok har der været begynderfejl, men Martin Jensen er sådan en 'X Factor'-dommer, man ikke kan lade være med at forholde sig til – og det er i sig selv en gave for formatet.