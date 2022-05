Den seneste tid er priserne på en lang række fødevarer blot steget og steget.

Det gælder også for oksekød – og i denne uge er priserne nået op på det højeste niveau nogensinde. Samtidig kan Danish Crown melde om udsolgt.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Hos den danske slagterigigant Danish Crown har man hævet afregningsprisen til landmændene med yderligere 75 øre pr. kilo.

Det betyder ifølge Finans, at priserne nu i alt er steget med 50 procent i løbet af det seneste år.

Men det stopper ikke nødvendigvis der, forklarer Finn Klostermann, der er administrerende direktør for Danish Crown Beef:

»Markedet i hele Europa er præget af vigende produktion og en særdeles stærk efterspørgsel. Vi venter, at afregningspriserne til landmændene vil fortsætte med at stige hen over sommeren,« siger han til erhvervsmediet.

Danish Crown bekræfter samtidig over for B.T., at man lige nu har alt udsolgt, da man har ordrer inde om levering på alt det oksekød, som virksomheden kan producere.

Årsagen til prisstigningen skal blandt andet findes i øget efterspørgsel efter coronarestriktionernes ophør, at grillsæsonen nærmer sig, fald i import fra blandt andet Sydamerika, samt øgede omkostninger til foder og kunstgødning for landmændene, som gør, at deres fortjeneste bliver mindre.

Det er ikke længe siden, at Verdensbanken slog alarm på grund af den nuværende situation, som har sendt priserne for en lang række fødevarer i vejret.

En ny prognose viste i slutningen af april, at krigen i Ukraine har udløst det største råvarechok siden 1970erne.

I den forbindelse fortalte Henning Otte Hansen, der er fødevare- og ressourceøkonom ved Københavns Universitet, at prisstigningerne endnu ikke er toppet - selvom det er svært at forestille sig:

»Jeg tror, at fødevarepriserne først topper i løbet af i år. Og ja, det vil være alle de væsentlige fødevarer, der allerede er steget, der vil stige yderligere i pris,« fortalte han til B.T.