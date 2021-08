'Køb nu, betal senere' er blevet en populær betalingsmetode. Men den møder samtidig også kritik fra Forbrugerrådet Tænk.

Det skriver Finans.dk.

Det er en betalingsløsning som både ViaBill og det svenske Klarna, der har Anders Holch Povlsen som storaktionær, udbyder. Og det bekymrer Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Han mener, at løsningen henvender sig til økonomisk svage og kan lokke folk til at købe mere, end de har råd til. Og det kan føre til, at flere gældsætter sig unødvendigt.

»Man frister uden tvivl svage sjæle med betalingsmetoden, og får dem til at tage et lån, selvom de ikke havde overvejet det i første omgang. Det er små penge, hvilket tyder på, at de går efter et særligt segment,« siger han til Finans.

Han kan dog godt forstå, at det kan være rart for nogen at bruge betalingsløsningen til at lette sin økonomi, men han tilføjer, at man kan risikere at opbygge et overforbrug.

Stramninger og øget kontrol i udlandet

Netop i udlandet har der været en stor diskussion om betalingsmetoden. Specielt i Sverige og England har politikere og organisationer set med kritiske øjne på det fremadstormende marked, som især Klarna har sat sig på.

Det estimeres, at over en tredjedel af nethandlen i landene nu foretages via de nye betalingstjenester. Det har vakt bekymring og resulteret i stramninger og øget kontrol på betalingsområdet i de to europæiske lande.

I Danmark har betalingsfirmaerne også mødt kritik i forhold til tilbagebetaling og gebyrer.

På Trustpilot har Klarna fået skarp kritik for håndtering af betalingerne, ifølge Børsen, mens ViaBill før er blevet dømt for at opkræve kunderne ulovlige betalingsgebyrer.

Ifølge Morten Bruun Pedersen har vi ikke nødvendigvis set konsekvenserne af tjenesterne endnu, og han efterspørger, at man fra politisk side tager et nærmere kig på, hvorvidt reglerne for betalingsformen skal strammes.

Både ViaBill og Klarna udtrykker forståelse for bekymringen. ViaBill slår dog fast, at forbrugerne skal have frihed til at vælge, hvordan de køber over nettet.