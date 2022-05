'Billige cigaretter. Spar 221 kroner. Alle de kendte mærker'

Sådan lyder beskeden fra firmaet Cigsak, der i en sms lover levering »lige til din dør«.

Og tipper du en ven om de billige cigaretter, får du 75 kroner oven i hatten.

Men er det lovligt at reklamere for en »god pris« på smøger? Det korte svar er nej.

En af dem, der har modtaget tilbuddet, er 34-årige Søren Plougmann Jespersen fra Aalborg.

»Jeg har aldrig givet dem lov til at sende mig den type markedsføring. Jeg anede simpelthen slet ikke, at de eksisterede,« siger han og fortsætter:

»Nu er jeg ikke selv ryger, så det er ikke, fordi de som sådan kan 'lokke mig'. Men det virker til, at de har skudt med spredehagl, og det synes jeg bare ikke er i orden. Jeg kan være bekymret for, hvis deres sms også er nået frem til børn.«

Han er langtfra den eneste, der har fået buddet. På Trustpilot bugner det med anmeldelser fra danskere, der ikke just er begejstrede.

Her er smsen som Cigsak har sendt ud. Foto: Søren Plougmann Jespersen Vis mere Her er smsen som Cigsak har sendt ud. Foto: Søren Plougmann Jespersen

En skriver: 'Jeg har modtaget en sms med reklame for billige cigaretter, selvom jeg aldrig har skrevet mig op, og jeg aldrig har været i kontakt med firmaet. Yderst suspekt og dårlig markedsføring', mens en anden skriver: 'Det kan kun være spam, spam og atter spam'.

Men selvom beskeden er skrevet på dansk, er virksomheden registreret på en græsk adresse. Fra den bliver der sendt varer til flere europæiske lande. Heriblandt Danmark.

Forbrugerombudsmanden oplyser til B.T., at de ikke kan gå ind i konkrete sager. De understreger dog, at det er ulovligt at reklamere for tobak.

»Det er ikke tilladt at reklamere for cigaretter. Alle handlinger i erhvervsøjemed, der har til hensigt at sælge cigaretter, er ulovligt. Man kan ikke give samtykke til, at man gerne vil modtage reklame for cigaretter,« siger Marie Asmussen, specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden.

»'Reklame' omfatter alt, der har til formål at sælge tobaksvarer, herunder cigaretter – eller som har den virkning.«

Også Dagligvarehandlen har ad flere omgange dækket virksomhedens markedsføring. Senest i denne uge, hvor det er lykkedes dem at komme i kontakt med Thomas Andersen, der efter sigende er manden bag onlinefirmaet.

I et skriftligt svar til Dagligvarehandlen skriver han, at »det vigtigste er her, at kunder kan købe deres tobak eller varer med meget stor besparelse. Til omkring halv pris. Leveret lige til deres dør«.

B.T. har ligeledes forsøgt at komme i kontakt med Cigsak. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.