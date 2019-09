Det går godt på det danske arbejdsmarked. Men cheføkonom advarer om, at det hurtigt kan gå den gale vej igen.

Der er gode tider på det danske arbejdsmarked, og det hjælper flere til at komme ud af kontanthjælpssystemet.

I juni var der 123.000 modtagere af kontanthjælpsydelser. Det var et fald på 600 modtagere i forhold til måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik.

Siden starten af 2016 har antallet af kontanthjælpsmodtagere været jævnt faldende med gennemsnitlige månedlige fald på omkring 1200 modtagere.

En altoverskyggende årsag til den positive udvikling er de seneste års opsving i dansk økonomi. Det vurderer Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Vi har været inde i en højkonjunktur, hvor der er skabt masser af arbejdspladser.

- Det har heldigvis også givet nogle åbninger til de personer, som normalt befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, siger Erik Bjørsted.

Alt er dog ikke rosenrødt i den globale økonomi i øjeblikket. Med et brexit og en handelsstrid mellem USA og Kina blinker advarselslamperne, og ifølge Erik Bjørsted er risikoen for en global afmatning taget til.

Det kan også hurtigt gå den gale vej på arbejdsmarkedet. Det så man under finanskrisen, hvor flere mistede tilknytningen til arbejdsmarkedet, og hvor de gevinster, man høstede i de gode år inden finanskrisen, blev tabt på gulvet.

Derfor opfordrer cheføkonomen til, at lønmodtagerne sørger for at ruste sig bedst muligt til de dårlige tider.

- Når folk har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet, så er det vigtigt, at de bygger oven på med noget opkvalificering og noget uddannelse.

- Så står man med meget bedre kort på hånden, hvis dansk økonomi skulle blive ramt af en ny krise, siger Erik Bjørsted.

/ritzau/