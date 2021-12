Fredagens afsnit af 'Det, vi taler om' tog en noget uventet drejning.

Der skulle i den kontante time snakkes om studentermedhjælpersagen på B.T. og om den kritik, der har været i forbindelse med håndteringen af den sag.

Men to minutter før den kontante time startede måtte chefredaktør på B.T., Jonas Kuld Rathje, melde afbud til udsendelsen, da han skulle til et møde.

»Jeg var først ret frustreret over, at han meldte afbud, for jeg havde jo en klar forventning om, at han ville komme og tale. Det havde vi i den grad brug for, og det var kun på sin plads. Og jeg overvejede da, om han havde fået en ordre oppefra« siger Ditte Okman til B.T.

Det forundrede panel måtte således fortsætte udsendelsen uden Jonas Kuld Rathje.

Den umiddelbare frustration lagde sig hurtigt hos Ditte Okman, der havde luret, hvad der var ved at ske.

»Men der gik ikke lang tid, før det gik op for mig, at der kunne være et eller andet under opsejling,« siger Ditte Okman.

Og det, der skete, var, at Michael Dyrby forlod posten som ansvarshavende chefredaktør på B.T., efter der har været kritik af ham og hans håndtering af sin egen sag efter Discovery-dokumentaren 'Metoo: Sexisme bag skærmen', der handler om kulturen på TV 2. Her var Michael Dyrby nyhedschef på kanalen fra 2003 til 2015.

»Jeg er ikke overrasket. Vi er nok nogle stykker, der har siddet og talt ned til, hvornår det her skulle ske, fordi hvis det ikke skete nu, så er spørgsmålet, hvad der lå og ventede,« sagde Ditte Okman i udsendelsen umiddelbart, efter hun havde læst nyheden op for panelet.

Det betyder, at Jonas Kuld Rathje overtager posten som konstitueret ansvarshavende chefredaktør på B.T., der indtil nu har været chefredaktør.

»Jeg sad bare og opdaterede B.T.´s hjemmeside under hele den kontante time, for jeg havde virkelig på fornemmelsen, at det var nu, det skulle ske, desværre,« siger Ditte Okman.

Ditte Okman understreger over for B.T., at hun er ærgerlig over, det måtte ende med, at Michael Dyrby måtte gå af, men det kunne ikke være anderledes.

»Dyrby har været en fremragende chef på B.T., men håndteringen har været elendig. Det har været et uskønt at vidne det her forløb,« siger Ditte Okman.

Panelet bestod af Jacob Steen Olsen, Anne Kirstine Cramon, Jacob Heinel Jensen og Niels Pinborg.