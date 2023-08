Efter seks måneders stress-sygemelding havde Jakob Ellemann-Jensen i denne uge første arbejdsdag på Christiansborg.

Tirsdag den 1. august vendte han tilbage til jobbet som Venstres formand, jobbet som forsvarsminister og jobbet som vicestatsminister. Men spørger man politisk analytiker, Henrik Qvortrup, klarede Ellemann det langt fra til topkarakter.

»Med de monumentale forventninger, der er bygget op, kunne han næsten kun skuffe,« lyder det fra Qvortrup, der var gæst i den kontante time af denne uges ‘Det vi taler om’.

Og skuffe var præcist, hvad Ellemann gjorde – i hvert fald i Henrik Qvortrups øjne:

Politisk analytiker, Henrik Qvortrup, er ikke imponeret over Jakob Ellemann-Jensens første dag tilbage på jobbet. Foto: Jon Wiche Vis mere Politisk analytiker, Henrik Qvortrup, er ikke imponeret over Jakob Ellemann-Jensens første dag tilbage på jobbet. Foto: Jon Wiche

»Jakob Ellemanns tilbagevenden underbygger min mistanke om, at det kun er en stakket frist.«

Qvortrup, der står bag den ugentlige podcast ‘Q og Co’, medgiver, at analysen kan lyde barsk. Men det er også et barskt job, som venstre-politikeren igen meldte sig klar til.

»Havde det været enhver anden end Venstres formand, forsvarsministeren og vicestatsministeren, ville man have sagt: ‘Kom nu roligt i gang, find dine ben’. Men sådan er det ikke, når man hedder Jakob Ellemann,« fastslår han og fortsætter:

»Det er ikke en hvilken som helst stilling, og der er ingen, der har tvunget ham tilbage. Når han vælger at vende tilbage, er det kun rimeligt, at man stiller krav til ham, der ligger langt ud over, hvad man ville forvente af almindelige mennesker, der har været ramt af stress.«

Henrik Qvortrup havde forventet, at Jakob Ellemann-Jensen var vendt tilbage og havde holdt ‘sit livs tale’. En tale, hvor han én gang for alle slog to ting fast:

At han er den rigtige mand til at stå i spidsen for Venstre. Hvorfor Venstre efter valget valgte at gå i regering med Mette Frederiksen og Lars Løkke.

De to spørgsmål har mange nemlig haft alt for god tid til at spekulere over de sidste seks måneder.

»Ellemann er oppe imod Mette Frederiksen, der ikke er for nybegyndere, og Lars Løkke, der ikke er for nybegyndere. Det er hårdt at skulle præstere på dag ét, men sådan er spillet, når man er med på det niveau,« siger han.

Et niveau, som Henrik Qvortrup altså ikke mener, at Jakob Ellemann-Jensen ser ud til at være 100 procent klar til.

»Der var intet i hans måde at vende tilbage på, hvor jeg tænkte: ‘Det tager jeg hatten af for’. Han gjorde intet, der fik mig til at tænke: 'Vi har fået ham tilbage i fuld og god form',« siger han.