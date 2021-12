Corona udvikler sig – men det gør vores strategi i forhold til sygdommen tilsyneladende ikke. I hvert tilfælde ikke hurtigt nok.

»Nok er vores forsvarsværker blevet meget bedre, men angrebet fra virus er desværre også blevet mere effektivt,« udtalte direktør på Statens Serum Institut Henrik Ullum i et interview med Berlingske for under en måned siden.

Det er kun omkring en uge siden, at Mette Frederiksen lancerede den 'forsinkelsespakke', der skulle klare ærterne:

»Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå de omfattende nedlukninger, og det er præcist det, vi forsøger med de restriktioner, vi nu præsenterer,« sagde Mette Frederiksen på det indkaldte pressemøde.

»Det, vi præsenterer i dag, er ikke en nedlukning af samfundet. Man kan snarere sige, at det er en form for forsinkelse – en forsinkelsespakke, der skal købe os tid,« lød det videre.

Men smitten stiger trods alle vores operationelle tiltag med afspritning, mundbind, nedlukning af skoler og test, test, test.

Torsdag blev der sat ny rekord med 9.999 nye smittede.

Antallet af indlagte steg med 9 til lidt over 500, mens antallet af patienter i intensivbehandling faldt med 5 til 61.

Det er naturligvis opløftende, at antallet af indlæggelser ikke på nogen måde følger antallet af smittede.

Alligevel hører vi igen og igen, at sundhedsvæsenet er under pres.

Jonatan Schloss, der tidligere på året forlod sin stilling som direktør for Praktiserende Lægers Organisation til fordel for nye udfordringer i KL, har slået til lyd for en mere afmålt tilgang til situationen end egentlig panik:

'Der er cirka 2.000 indlæggelser pr. dag, heraf p.t. 90 med covid-19. Proportioner…' skrev han forleden på sociale medier.

Vi hører volapyk-udsagn om, at sundhedsvæsnet ved denne bølge står stærkere i forhold til at håndtere smitten end tidligere, på trods af lavere kapacitet.

Imens breder panikken sig.

Ifølge professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Eskild Petersen har vi ikke toppet med decembers indlæggelsestal endnu:

»Jeg tror, at vi kommer op på 600-700 indlagte inden nytår,« siger han. I så fald en klar stigning, men alligevel ikke noget, vi ikke har prøvet før.

Da flest var indlagt med corona, var tallet over 900.

Man sidder tilbage med indtrykket af, at en forstuvet ankel nu kan vælte læsset, at vi kører på yderste marginal.

Hvis sygehusene fortsat er pressede af den mængde coronapatienter, der bliver indlagt for tiden, er det en undladelsessynd af de store, at man ikke har lagt en bedre langsigtet plan for et samfund med corona og derfor stadigvæk hopper fra tue til tue.

På andre områder arbejder det politiske system rutinemæssigt med langsigtede planer for fremtiden. Når det gælder corona, er der tilsyneladende ingen.

Efter torsdagens rekordhøje smittetal for statsminister Mette Frederiksen til tasterne og bekendtgjorde på det sociale medie Facebook, at der er behov for nye tiltag:

'Jeg er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder. Det er Epidemikommissionen i gang med at forberede, og så snart vi kan sige mere, gør vi selvfølgelig det,' lød det stakåndet fra kaptajnen ved roret. Uden kompas sejler vi desværre i ring.