Det er en familiekrønike, der er vildere end de fleste. Med mord, svindel og bedrageri i lange baner. Som bliver foldet ud i ikke færre end fire bøger.

Men Jim Lyngvild nøjes ikke med det. Han har nemlig allerede sikret sig, at familiens vilde historie også kommer på film. Og er ikke i tvivl om, hvem han gerne ser på plakaten.

»Jeg har allerede spurgt Josephine Højbjerg om at spille Angelica, for hun ligner hende fuldstændig. Og det har hun sagt, at hun meget gerne vil,« fortæller Jim Lyngvild om 'Tinka' stjernen.

Josephine Højbjerg er - som det fremgår af Jim Lyngvilds familiefoto - oplagt til rollen som Angelica. Foto: Bax Lindhardt/Ida Guldbæk Arentsen/Fotomontage Kasper Riising Vis mere Josephine Højbjerg er - som det fremgår af Jim Lyngvilds familiefoto - oplagt til rollen som Angelica. Foto: Bax Lindhardt/Ida Guldbæk Arentsen/Fotomontage Kasper Riising

Netop Jim Lyngvilds oldemor Angelica spiller en væsentlig rolle i hans krønike. Eller gangster saga, som man passende kunne kalde den.

For ikke alene er det takket være hendes mange optegnelser om Jim Lyngvilds familie, at det har været muligt for ham at samle stumperne og give sine afdøde forfædre kød og blod, hun er også hans heltinde.

Fordi hun i starten af sidste århundrede turde stikke ud. Være sin helt egen og nægtede at ligge under for tidens kvindebillede og -opfattelse.

Derfor har Angelica da også en af hovedrollerne i de første to bind af familiekrøniken 'Uden skam'. Ligesom hun vil have det på det store lærred.

Jim Lyngvild og hans forfædre, som gemmer på de vildeste historier. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jim Lyngvild og hans forfædre, som gemmer på de vildeste historier. Foto: Bax Lindhardt

»Zentropa har allerede sat sig på filmrettighederne. Og dér har jeg bare haft ét krav: At jeg ville have lov til at style skuespillerne og være med til castingen af dem,« siger Jim Lyngvild, som også har et klart billede af, hvem han gerne så spille nogle af de øvrige karakterer i hans vilde historie.

»Jeg vil have Lars Mikkelsen til at spille min tipoldefar Julius, og Ellen Hillingsø til at spille hans kone Emilie.«

»Deres søn Martin er jeg mere i tvivl om. For det skal være én, der både er smuk og ond. Og muskuløs,« siger han om oldefaderen, som udover at være en vaskeægte kriminel psykopat også var konkurrencesvømmer og cykelrytter.

Om 'Uden skam' ender med at blive en spillefilm eller en tv-serie, ligger endnu ikke fast. Men at der vil være forbryderisk underholdning for alle pengene, ved Jim Lyngvild med sikkerhed og giver som eksempel familiens store kup på Travbanen i Charlottenlund i 1915, som for alvor gjorde hans forfædre berømte i hele landet.

Jim Lyngvild drømmer om at overtale Lars Mikkelsen til at spille rollen som tipoldefar Julius Hansen. Foto: Bax Lindhardt/Linda Kastrup/Fotomontage Kasper Riising Vis mere Jim Lyngvild drømmer om at overtale Lars Mikkelsen til at spille rollen som tipoldefar Julius Hansen. Foto: Bax Lindhardt/Linda Kastrup/Fotomontage Kasper Riising

»Det at en hel familie står sammen om at lave en forbrydelse, kan da også noget,« siger han med et grin og beskriver, hvordan familien drog til Charlottenlund skov medbringende et trykkeri, som de skjulte bag lagner med. Og når en hest havde vundet på banen, løb en af dem ind i skoven til Martin og sagde hestens navn, hvorpå han trykte de falske boner.

»Og så løb Angelica og Emilie ind og indløste dem og fik pengene for de heste, der havde vundet,« fortæller han. Og tror, at danskerne vil elske familiens røverhistorier.

Som han selv kalder for et mix af tv-serien 'Peaky Blinders' og gamle danske film som 'Støvsugerbanden' og 'Familien Gyldenkål'.

»Jeg tror, at vi savner originalerne, savner dem, der gør noget amoralsk. For det hele sgu er blevet så pænt, og alle er bange for at gøre noget forkert.«

»Vi er trætte af, at folk er woke og politisk korrekte. Vi vil have mennesker, der stikker lidt ud og gør noget, som er politisk ukorrekt,« mener Jim Lyngvild.

Hvis forfædre i den grad er leveringsdygtige i netop det.

Første bind i familiekrøniken 'Uden skam' er netop udgivet på forlaget Falco.

