I denne uge Sussi, som for første gang skal holde jul uden sin Leo og plejer at gå amok i julepynt. Bare ikke i år.

For mig er det endelig jul, når…

»Når jeg er ved at pakke de sidste julegaver.«

»I år er det lidt specielt, for jeg har slet ikke pyntet op. Jeg er nemlig også ved at male hall, som de siger, så når man er i gang med at renovere og flytte rundt, kunne det med at pynte op til jul være lidt lige meget, når der alligevel ikke kom gæster, så derfor er jeg ikke gået så højt op i det.«

»Derfor er det gaverne, der bliver signalet i år.«

Mit forhold til julepynt er…

»Jeg plejer at gå ret meget amok og synes også, at det er hyggeligt at hente julestadsen op og mindes, at 'nåh ja, det var det år, hvor vi var derhenne og fik den'.«

»Og så har jeg jo stadig julestads helt tilbage fra min barndom. Det er hyggeligt.«

»Jeg pynter meget op indenfor, men har også lyskæder udenfor, selvom det ikke har så meget med jul at gøre. Det er simpelthen, fordi jeg bor så langt ud på landet, at der ingen lys er.«

»Omkring 1. november begynder jeg at sætte lyskæder op. For det er virkelig deprimerende, når det begynder at blive mørkt. Så er det som om hele verden skrumper ind til ingenting.«

»Så skal jeg have noget lys, så jeg kan se, at der er en verden udenfor mine vinduer. Og der bliver de hængende til midten af februar.«

And eller gås…



»And. Det skal være and. Men der har altid været and og flæskesteg, for det er ikke alle, der kan lide and.«

»Men jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal have at spise i år. For første gang nogensinde skal jeg være sammen med min ældste lillebror, og de holder altid jul med hans kones familie, så vi er over 20 mennesker. Det glæder jeg mig til. Det bliver helt bestemt hyggeligt.«

Leos sygdomsforløb var langvarigt, men i en kort periode før sin død, nåede han hjem sin Sussi. Foto: Rune Øe

Min mest kiksede juleaften var…

»Det var sidste år. Og det var virkelig også den mest kiksede.«

»Leo havde jo overlevet første omgang på sygehuset, og jeg var så glad og havde taget en pæn skjorte og en trøje med til Leo og selv taget pænt tøj på og taget julegaver med.«

»Men det eneste Leo kunne sanse, det var, at han sad og skrev den samme sætning på et stykke papir, blev ved med at viske den ud og skrive den om igen. Jeg var ved at blive vanvittig.«

»Han opdagede slet ikke, at det var jul. Jeg var så skuffet og ked af det. For det var jo ikke Leo det der. Men han var helt væk i en anden verden.«

»Jeg havde taget min mors juletræ af plastik, som hun havde på plejehjemmet, med, og det var fuld af pynt, men han sansede slet ingenting. Så det var godt nok den mest kiksede jul, jeg har oplevet.«

Den sjoveste julefrokost var…

»Det var den allerførste julefrokost, som jeg holdt for mine svigerforældre. Vi havde jo været sammen i mange år Leo og mig inden, og jeg havde boet hjemme ved Leos forældre, så jeg var ikke bange for, om de ville synes, at det var godt nok.«

»Men jeg havde virkelig stået i køkkenet hele dagen og lavet alt det, man normalt laver til en julefrokost. Og så havde vi fem halve flasker snaps, fordi mine forældre skulle komme dagen efter.«

»Men der gik så meget snaps i den fest, og de spiste næsten ikke noget af min mad. De blev så fulde alle sammen. Det var noget værre noget.«

»Dengang var der ikke åbent i butikkerne, så vi var nødt til at finde ud af, hvordan pokker vi skulle finde noget snaps til når mine forældre kom. Men til gengæld havde jeg rigeligt med mad, og min familie drak ikke så meget. Så det gik.«

Det er vi altid uenige om….

»Julen. Leo var altså ikke særlig julet. Hvis det stod til ham, ville han godt afskaffe julen. Så det var mig, der tog mig af alt det.«

»Og i alle de år, hvor vi spillede på Skansen seks dage om ugen, og kun havde søndagen fri, irriterede det ham voldsomt, når jeg brugte en hel fridag på at gå og pynte op. For så havde han jo ikke min opmærksomhed så længe. Det var han ikke helt vild med.«

»Så der var lige nogle år, hvor jeg ikke orkede det der polemik med, om jeg skulle pynte op til jul eller ej, og slet ikke pyntede op.«

»Men så holdt vi på Skansen, og så tænkte jeg 'fileme nej, det kommer han ikke til at bestemme, jeg vil pynte op til jul'.«

Der var knald på, når Sussi og Leo gik på scenen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Mit forhold til julegaver er…

»Det er fint, hvis man tager ud og køber nogle ting, som man synes er sjovt og ved, at de har snakket om en gang. Man skal finde noget, som andre bliver glade for.«

»Mine forældre gjorde det, at min far købte sin julegave fra mor og omvendt. Jeg synes, at det var så fjollet og åndssvagt.«

»Leo og jeg droppede også julegaverne. For bare tanken om, at han skulle ud og købe en julegave til mig, var ved at slå benene væk under ham.«

»Men hvis jeg så faldt over en rigtig pæn pibe, som jeg vidste, at han ville blive rigtig glad for, købte jeg den og en anden ting til mig selv fra Leo, som jeg faktisk havde ønsket mig. For jeg vidste jo, at han ellers ville blive ked af det over, at han ikke havde købt noget til mig.«

»Men gaver skal ikke være noget, der ødelægger økonomien. 300 kroner pr. mand er fint. Det behøver ikke koste flere tusinde kroner.«

»En af mine svigerinder foreslog, at vi lagde det, vi havde råd til, i en pulje og på den måde kunne vi købe lidt større ting fra os alle sammen. Og det var faktisk en rigtig god idé, for så var det nogle gode gaver man fik.«

Dén tradition skal de ikke røre ved…

Der skal spilles julesange i radioen. Det skal de ikke holde op med.«

»Men også det med, at man kommer hinanden mere ved. Det er vi begyndt lidt mere på i familien, efter at Leo ikke er her mere. For han kunne ikke lide at tage ud og besøge folk. Han skulle altid inviteres.«

»Nu kan jeg bedre ringe og sige, 'har I lyst til at få gæster i aften?'«

»I år er lidt speciel, for min lillebror har lejet et forsamlingshus, og så kommer vi allerede lillejuleaften og er der til anden juledag. Jeg synes, at det lyder superhyggeligt.«

Når andre roder i risalamanden for at finde mandlen, bliver jeg….

»Så siger jeg 'hov hov, ikke snyde', men det er ikke noget, jeg bliver rasende over. Og jeg gør det ikke selv. Den er der, hvis den er der.«

»Det er kun, hvis jeg lige får øje på den, at jeg måske lige roder lidt nedenunder og ved siden af. Men ellers gør jeg det ikke.«

Julen er dyr, så derfor sørger jeg altid for….

»Nu er julen for mig umanerligt billig. Fordi jeg så sent har meldt ud, at jeg gerne ville med, kommer det ikke til at koste mig ret meget mere end fire flasker snaps. Så er det det.«

»Mine brødre og jeg giver ikke hinanden julegaver, så det er lige nogle ganske få, der får.«

»Lukas (Leo’s nieces søn, red.) der boede ved mig, sagde jeg til, at 'hvis du vil have en julegave af mig, så skal jeg også have en fra dig'. Så det lyder til, at jeg selv får en julegave der.«

