Hvis ikke Sofie Linde havde takket ja til at være vært på 'X Factor' de seneste syv år, så kunne det meget vel have været Abdel Aziz Mahmoud.

Det afslører 'Go' Aften Live'-værten over for B.T. på den røde løber til årets Tvprisen.

»Jeg blev castet, det år Sofie Linde blev valgt. Og nu sidder i allesammen og tænker: 'What!? Hvorfor tog de ikke Abdel?« siger han, inden han selv svarer med - glimt i øjet:

»Racisme.Jeg føler, det var racisme.«

Sådan så det ud, da Sofie Linde i 2016 blev præsenteret som vært på 'X Factor'. Her med de daværende dommere Remee, Mette Lindberg og Thomas Blachman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sådan så det ud, da Sofie Linde i 2016 blev præsenteret som vært på 'X Factor'. Her med de daværende dommere Remee, Mette Lindberg og Thomas Blachman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sofie Linde blev 'X Factor'-vært i 2016, hun overtog stafetten fra Eva Harlou.

Samme år havde Abdel Aziz Mahmoud udgivet den debatskabende selvbiografi 'Hvor taler du flot dansk!' og fik samme år sin egen reportageserie 'Familien fra Lærkevej' og stod i spidsen for flere portrætprogrammer under titlen 'Adgang med Abdel'.

Men 'X Factor'-tjansen missede han altså.

Og det har han det egentlig okay med, fortæller han.

Abdel Aziz Mahmoud på den røde løber til årets Tvprisen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Abdel Aziz Mahmoud på den røde løber til årets Tvprisen. Foto: Martin Sylvest

Han har i hvert fald ikke tænkt sig at lægge billet ind på opgaven, selvom det i sidste måned blev meldt ud, at Sofie Linde stopper på programmet efter syv sæsoner.

»Jeg elsker 'X Factor'. Jeg er kæmpe fan. Men jeg tror faktisk, jeg ville gøre det rigtig dårligt, fordi jeg er så kæmpe fan af det program. Jeg ville slet ikke være professionel.« .