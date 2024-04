En mand satte fredag ild til sig selv foran retsbygningen i New York, hvor den tidligere amerikanske præsident Donald Trump var for retten i en sag om regnskabssvindel.

Nu er manden afgået ved døden.

Det skriver blandt andet NBC News, som citerer politiet i New York City for oplysningen tidligt lørdag morgen.

Manden, som politiet har identificeret som 37-årige Maxwell Azzarello fra delstaten Florida, befandt sig i det udpegede protestområde i en park udenfor retsbygningen, da han satte ild til sig selv.

Her ses Donald Trump forlade retsbygningen - Manhattan Criminal Court - fredag. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Afdelingslederen for New York Police Department (NYPD), Jeffrey B. Maddrey, kunne fredag fortælle, at Azzarello gik ind i midten af stedet, rodede rundt i sit tøj, åbnede en rygsæk og tog adskillige pamfletter ud og smed dem på jorden.

Derefter trak han ifølge NBC News en dunk ud, hældte en flydende accelerator ud over sig, satte ild til sig selv, før han til sidst faldt til jorden.

Folk, der havde opholdt sig i nærheden, retsbetjente og politifolk brugte frakker og ildslukkere til at forsøge at slukke ilden og hjælpe ham, oplyste Maddrey ifølge NBC News.

Politiet har ikke oplyst noget dødstidspunkt, men det oplyses, at han blev erklæret død af personalet på det hospital, hvor han var blevet indlagt.

Her ses politiet arbejde på stedet fredag. Foto: Spencer Platt/AFP/Ritzau Scanpix

Mens hændelsen skete, var Donald Trump i retten i den nærliggende retsbygning.

Han er anklaget for regnskabssvindel i forbindelse med udbetaling af tys-tys-penge til pornoskuespillerinden Stormy Daniels.

Den 77-årige Trump er den første tidligere amerikanske præsident, som er blevet tiltalt i en kriminalsag.

Fredag var nævningetinget i sagen fuldtalligt. 12 nævninger samt seks suppleanter er blevet udpeget.

Trump har erklæret sig ikke-skyldig i de 34 anklagepunkter, han er tiltalt for.

På et pressemøde oplyste myndighederne i New York fredag, at mandens pårørende er underrettet.

Ifølge myndighederne handlede mandens flyers om konspirationsteorier.

Han var ankommet til New York tidligere på ugen og havde angiveligt skrevet om sin plan om at sætte ild til sig selv på sociale medier.

Flere personer har pådraget sig mindre skader i forbindelse med brandepisoden.