Det kan være ekstremt dyrt at lade elbilen op, når man er på farten.

Det har Casper Søgaard måttet sande. Han har fået en regning på en enkelt opladning, som lyder på hele 1.204,09 kroner. B.T. har set dokumentation for opkrævningen fra E.On.

Regner man også den moms med, som Casper Søgaard er blevet opkrævet, bliver det samlede beløb 1.505,11 kroner. For de penge har han fået 63 kWh, og det svarer til en pris på 23,89 kroner pr kWh.

Casper Søgaard fortæller over for B.T., at den pågældende regning stammer fra en opladning i Tyskland i sommeren 2022. Sagen er stadig ikke afklaret, for Casper Søgaard har nægtet at betale.

»Det er helt skævt med de regninger. Jeg var i chok, og jeg ringede faktisk også til dem,« siger Casper Søgaard til B.T.

»Jeg ved godt, at man kommer til at betale ekstra, men mere end 20 kroner pr. kWh er jo helt galt,« tilføjer han.

Casper Søgaard er blevet opkrævet 1.204,09 kroner plus moms for en enkelt opladning i Tyskland. Vis mere Casper Søgaard er blevet opkrævet 1.204,09 kroner plus moms for en enkelt opladning i Tyskland.

Casper Søgaard fortæller, at han efterfølgende har haft korrespondance med E.On om regningen.

»De prøver på at forklare og kommer med alle mulige undskyldninger om, hvorfor det ikke er deres skyld, men det er det jo,« siger han.

Casper Søgaard forklarer, at han ladede bilen op i en p-kælder på det hotel, han boede på i Tyskland. Og at han både gav hotellet besked – og også betalte for selve parkeringen.

Men han erklærer sig godt og grundigt træt af, at det er umuligt at se, hvad en opladning koster.

»Når man lader op sådan nogle steder, kan man aldrig få en makspris. Man kan ikke se det nogen steder, som man kan med benzin og diesel. Der kommer bare en regning bagefter,« konstaterer Casper Søgaard.

»Ingen i branchen er interesseret i at regulere det. Branchen har ingen interesse i at det bliver reguleret. I stedet for et maks på måske 40 røe, så kan de tage fem, ti kroner, eller hvad de nu synes,« tordner han.

Ganske som det var tilfældet for Gregers Wacher Hansen, som B.T. talte med i sidste uge, er Casper Søgaard blevet opkrævet en såkaldt 'spærreafgift', som træder i kraft, når bilen har holdt til opladning i en bestemt tidsperiode, eksempelvis tre timer.

Den kendte Casper Søgaard slet ikke til, siger han.

Og præcist hvornår den trådte i kraft, og hvor høj afgiften har været, ved han ikke. For det fremgår ikke af den regning, han efterfølgende er blevet præsenteret for.

»Når man lader op sådan et sted i udlandet, hvor man ikke er kunde, så ved man reelt ikke, hvad det kan komme til at koste. Man holder vejret og frygter det værste,« siger Casper Søgaard.

Hos E.On er man klar over problematikken, og over for B.T. lover market director Martin Jahrsdorfer, at man vil give Casper Søgaard direkte besked om, at man dropper kravet om betaling for den pågældende opladning.

»Når regningen er blevet så høj i dette tilfælde, så er det fordi, den tredjepart, vi bruger, har opkrævet et timegebyr fra den roamingplatform den anden operatør (som driver den tyske ladestander, red.) bruger,« siger Martin Jahrsdorfer til B.T.

»For at undgå dette fremadrettet har vi nu i første omgang sat en proces op for, at kunderne ikke får disse timegebyrer på roamingregningen. Vi arbejder benhårdt på at få løst det her,« forklarer han.

Martin Jahrsdorfer påpeger imidlertid i samme ombæring, at det stadig vil være dyrere at roame end at lade direkte hos den udbyder, der har ladestanderen, da der er administration forbundet med det.

Martin Jahrsdorfer og E.On anbefaler derfor generelt, at man lader hos den operatør, der har ladestanderen.