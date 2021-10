Stjerneparret Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har fået endnu en datter.

Det har parret offentliggjort i et opslag på Instagram.

Den lille pige kom til verden lørdag på Aalborg Universitetshospital og det står allerede klart, hvad den lille ny skal hedde.

»Det var mig der fandt på det. Jeg fik overtalt Chris, og nu er hun også bare helt vild med det, siger Kamilla Rytter Juhl til Nordjyske om lillesøster Pixi.

Denmark's Christinna Pedersen (R) and Denmark's Kamilla Rytter Juhl (L) pose with their winner's trophies after beating Japan's Yuki Fukushima and Japan's Sayaka Hirota during the women's doubles final at the All England Open Badminton Championships in Birmingham, central England, on March 18, 2018.

Et navn, som hun allerede er blevet kaldt inden, at hun kom til verden. Badmintonparret blev for snart tre år siden forældre for første gang, da datteren Molly kom til verden.

Molly kan nu kalde sig storesøster for Pixi og Molly er allerede stolt over sin nye rolle i familien. Ifølge Kamilla Rytter Juhl kan hun nemlig allerede hjælpe med at have styr på sin lillesøster bamse, sutter og det hele.

Da parret fik Molly, var det Kamilla Rytter Juhl, der var gravid og fødte.

Denne gang var det Christinna Pedersens tur, som fødte uden nogen form for komplikationer. Både mor og datter har det godt.