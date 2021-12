Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen efterlyser sine manglende præmiepenge fra sejren i Denmark Open tilbage i oktober.

Her tog han sejren foran Kento Momota, og det betød, at han sikrede sig cirka 60.000 dollar for sejren – cirka 400.000 danske kroner.

Men tre måneder efter sejren har Axelsen stadig ikke fået sine penge, og det har fået ham til tasterne på de sociale medier, hvor han på Twitter undrer sig over, at andre sportsforbund ifølge ham er langt hurtigere til at udbetale spillernes præmiepenge.

'Måske er det noget, vi kan forbedre,' skriver han blandt andet i sit tweet.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Badminton Danmark, der står for at sende pengene videre til de danske spillere, oplyser til B.T., at man endnu ikke har fået præmiepengene udbetalt fra det internationale badmintonforbund, BWF.

B.T. har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra BWF for at høre, hvad der er sket med præmiepengene og den manglende udbetaling.

Axelsen fortæller til B.T., at han synes, ventetiden er for lang.

Desuden mener han, det må kunne gøres mere simpelt uden så mange led i betalingsprocessen.

»Der er ikke så meget i det, andet end at BWF ikke har udbetalt dem endnu. Det er efter min mening bare alt for langsomt. Badminton Danmark sørger altid for at udbetale, så snart de får dem, hvilket er super fint,« skriver han i en sms og tilføjer:

»En hel anden ting er, at jeg personligt synes, det er mærkeligt, at forbundet skal have vores præmiepenge, og at de ikke overføres til os direkte. Det er trods alt spillernes penge,« lyder det fra Axelsen i beskeden.

Den danske badmintonstjerne har på trods af de manglende præmiepenge haft et stort 2021.

Den ultimative triumf kom i august, da han vandt OL-guld i Tokyo. De seneste uger er det blevet til sejr i både Indonesia Open og BWF World Tour-finalen.

Dog led han et markant og overraskende nederlag ved VM i Spanien, da han allerede i første runde røg ud efter nederlag til Loh Kean Yew.

Axelsen vandt selv verdensmesterskabet i 2017.