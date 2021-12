24 timer uden plusgrader.

Det er, hvad vi måske kan se frem til i næste uge.

For hvis man ser på DMIs prognoser, ser det ud til, at vi allesammen godt kan finde vinterjakken og lufferne frem, hvis det ikke allerede er gjort.

»Det ser ud som om, det kan blive ishamrende koldt,« starter Lars Henriksen ud, som er vagthavende meteorolog ved DMI.

»Det gælder især de nordlige og centrale dele af landet, hvor der vil være et par graders frost hele døgnet - et såkaldt frostdøgn.«

Selvom julemåneden er startet med et vinterbrag for især nordjyderne, så vil det blive lidt lunere i løbet af denne uge, for at temperaturen tager et dyk til sidst på ugen, som vil gøre næste uge iskold.

»Det ligner, at det godt kan være længerevarende. Måske ugen ud, hvor det kan gå hen og blive koldt efter danske standarder,« siger Lars Henriksen.

Og hvis prognosen holder stik, vil det betyde, at især de sydligste dele af landet og Bornholm kan forvente en del sne, hvor hovedstaden og Nordsjælland går fri.