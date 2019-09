Sangerinden er alderspræsident i årets "Vild med dans" og havde sine betænkeligheder omkring sin fysik.

Årets alderspræsident i "Vild med dans" er sangerinden Anne Dorte Michelsen, der med sine 61 år topper listen over de deltagere, der i år skal konkurrere i programmet.

Det er da heller ikke helt uden betænkninger, at hun har sagt ja til at være med i showet.

- Jeg har da tænkt, om min krop kunne holde til det, indrømmer Anne Dorte Michelsen.

- Men det, der har været så sindssygt, er, at de småskavanker, jeg har haft - lidt ondt i knæet her og der - føles som om, at de er blevet smurt. Jeg har det bedre, og jeg føler, at jeg har fået en ny energi, jeg ikke havde før, siger hun.

I programmet skal hun danse med den professionelle danser Marc Christensen, og de har trænet sammen siden starten af august for at komme i form til premieren, der finder sted fredag aften.

For Anne Dorte Michelsen har det været sjovere at øve dansetrin og holdning, end hun troede muligt.

- Det er så sjovt at danse. Det er virkelig kommet bag på mig. Jeg har allerede besluttet, at når programmet er slut, så skal jeg helt klart starte til dans.

- Jeg har altid dyrket meget motion og været glad for at røre mig, men i dansen bliver man tvunget ind i en kropsbevidsthed, og det synes jeg, er utroligt spændende, forklarer hun.

Når TV2 blænder op for det første liveshow, går sangerinden på gulvet med en god håndfuld sommerfugle i maven.

- Jeg tror, det bliver en ud-af-kroppen-oplevelse. Det er jo selvfølgelig helt vanvittigt i og for sig: Jeg skal lave noget, som jeg i princippet ikke kan - og så oven i købet på tv, siger hun og smiler.

- Men det er vigtigt at nyde det på dansegulvet og tage det for den leg, det er, siger hun.

"Vild med dans" bliver vist fredag aften klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/